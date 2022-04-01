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    罕見！前國手被控裝盲詐領保險金判刑確定 檢方主動提再審翻案

    檢方罕見為陳敬鎧提再審，案由高雄高分院審理。（資料照）

    檢方罕見為陳敬鎧提再審，案由高雄高分院審理。（資料照）

    2022/04/01 06:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧被控裝盲詐領理賠金案，業經高雄高分院判處1年2月徒刑定讞，但高雄高分檢認為足以影響判決的疑點並未釐清，替他提起再審翻案，案由高雄高分院受理中。

    法界人士表示，再審案九成以上由判刑定讞被告所提，若是檢方主動提起，即指當初檢察官起訴、法官判決有誤，為被告尋求救濟，因此相當罕見。

    判決書指出，2009年11月24日晚間，就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車行經彰化市區，與施姓國小老師轎車擦撞受傷後，涉嫌佯裝視力受重創，持「重度視殘」診斷書，分別向國泰等保險公司，涉嫌共詐騙522萬元理賠金。

    此外，施員因不滿被陳索討1384萬元，為確認他的病情，親自前往彰師大蒐證，赫然發現陳不僅正常參與校內活動，甚至幫同學拍照、跳舞、教小朋友丟飛盤、打桌球等，向保險犯罪防制中心檢舉。

    後來，陳以30萬元和施員達成民事和解，但其涉及詐欺罪經地院判處刑4年10月，他不服上訴，高雄高分院改併執行1年6月確定，可易科罰金。

    高分檢再審理由指出，民事判決陳理賠部分，業經再審判決予以推翻，認為他視力經醫學鑑定失明，沒有不當得利，不用返還理賠金。因此，就不必探究其申請保險理賠金，是否有詐欺犯行，因為陳某的行為，終究不會發生犯罪的結果，又無危險，依刑法第26條「行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，不罰」（即不能犯或不能未遂犯）規定，應為無罪判決。

    民事再審確定判決，應屬刑事有罪判決確定後發生的新證據，足以動搖原刑事有罪確定判決，並符合再審要件，要求改判無罪，後續發展備受矚目。

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