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    男子酒後騎電動滑板車自摔受傷 被依公共危險罪送辦

    湯姓男子酒駕電動滑板車自摔受傷，被依公共危險罪送辦。（記者許倬勛翻攝）

    湯姓男子酒駕電動滑板車自摔受傷，被依公共危險罪送辦。（記者許倬勛翻攝）

    2022/03/31 19:01

    〔記者許倬勛／桃園報導〕騎電動滑板車酒駕，照樣依公共危險罪送辦！桃園市楊梅區58歲湯姓男子，上週與朋友餐敘小酌，黃湯下肚不勝酒力，騎乘電動滑板車返家，途中不慎自摔扭傷腳踝，目擊民眾向警方報案，經酒測高達每公升0.25毫克，被依公共危險罪送辦，讓他不可置信，還問警方：「何時有這條規定？」

    楊梅警方表示，根據刑法第185條之3，電動滑板車屬「動力交通工具」（腳踏車除外），若駕駛人酒駕需依公共危險罪移送法辦，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金，其他如電動自行車、體感電動智能平衡車等，也同樣受交通法規與刑法規範。

    「怎麼會這樣！」湯男受測時大感意外，他以為除一般認知的汽機車酒駕，僅有電動機車、電動自行車同屬酒駕範疇，滑板車則屬休閒運動器材，是在規範之外，才敢在酒過三巡後上路。

    員警表示，湯男酒氣四溢，呼氣酒精濃度高達每公升0.25毫克，湯男在偵訊時，承認自己有「喝兩杯」，且對酒駕深痛惡絕，才會買電動滑板車酒後代步，未料自己不諳法規，也成酒駕一員。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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