高雄2男酒駕並排騎車聊天 1人酒測值超標被送辦

警方查獲2男酒駕並排騎車聊天，其中林男（中）酒測值未超標也未肇事，警方勸導他改進，黃男（右）則酒測值超標，當場被警方移送法辦。（讀者提供）

2022/03/26 17:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市2名男子今凌晨酒駕行駛鳳山區中崙一路，並排騎車、聊天要回家，警方好意勸說聞到酒味，攔下2人酒測，林男未超標也未肇事，警方勸導他改進，黃男則酒測值超標，當場被警方移送法辦，大嘆悔不當初，直呼下次不敢了！

鳳山警方調查，黃男（60歲）與林男（40多歲）是貿易行同事，2人今天凌晨1時許酒後騎車，沿著鳳山區中崙一路要回家，馬路上行駛卻並排騎車，還一邊聊天、一邊騎車，引起警方注意。

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成功所副所長張志忠巡邏發現2人並排騎車，其中黃男機車腳柱沒踢，張員等2人停車等紅燈之際，好意上前勸說2人騎車不要並排聊天，並提醒黃男機車腳柱沒踢危險，卻聞到黃男身上酒味，將2人攔下實施酒測。

2人見警嚇壞，坦承酒駕犯行不諱，稱昨夜到友人家，幫友人慶生，席間飲酒作樂，喝了幾罐啤酒，直到今天凌晨1時許，酒後騎車要回家，沒想到被警方查獲。

警方對2人實施酒測，林男只喝2罐啤酒，酒測值0.15毫克，未超標也未肇事，警方勸導他改進，避免再酒駕上路。

另黃男則喝了4、5罐啤酒，是第一次酒駕，因心存僥倖，冒險騎車上路，酒測值0.41毫克超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦，後悔已來不及。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查獲2男酒駕並排騎車聊天，其中林男（中）酒測值未超標也未肇事，警方勸導他改進，黃男（右）則酒測值超標，當場被警方移送法辦。（讀者提供）

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