深夜多顆巨石滾落 苗栗台72線3車損、1人傷

台72線東西向快速道路29日深夜，發生巨石滾落，造成3輛車損及1人受傷事故。（圖由民眾提供）

2022/03/30 08:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近日天雨，苗栗縣落石不斷，台72線東西向快速道路昨晚（29日）深夜，也發生巨石滾落，造成3輛車損及1人受傷事故。苗栗警分局緊急封閉客屬大橋至出磺坑路段，公路總局苗栗工務段也漏夜清除，並於檢視落石現場路段安全無虞後，於早上6點半恢復通行。

苗栗警分局於29日晚間10點55分接獲報案，於台72線27.5公里處東行線公館鄉河排路段，發生多顆巨石掉落車道，有車輛閃避不及撞擊落石事故。

請繼續往下閱讀...

警分局立即派遣警力趕赴現場處理，發現有3輛小客車分別被落石砸到或因閃避不及撞上巨石，而撞上巨石的小客車的乘客36歲劉姓女子受擦挫傷送醫，沒有生命危險。

警方為避免再度發生落石造成行車安全意外，緊急封閉客屬大橋至出礦坑路段，並聯繫道路主管機關公路總局苗栗工務段。

經工務段派員漏夜清除，落石於今天凌晨1點30分排除完畢，但考量用路安全，苗栗工務段先將該路段封閉，於今早上再次檢視落石現場安全無虞後，於6點30分開放通車。

警方提醒民眾，因近期發生地震後，又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，用路人行車務必注意安全，儘速通過危險路段，如發現現場有小落石，就有可能會發生大落石坍方，務必隨時注意路況提高警覺。

台72線東西向快速道路29日深夜，發生巨石滾落，造成3輛車損及1人受傷事故。（圖由民眾提供）

台72線東西向快速道路29日深夜，發生巨石滾落，造成3輛車損及1人受傷事故。（圖由民眾提供）

警方管制封閉客屬大橋至出磺坑路段。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法