疑閃避衝出的行人 騎士魂斷大客車輪下

桃市八德區興豐路與介壽路口今晚發生死亡車禍，機車騎士疑與為閃避違規臨停車輛而走上車道的女行人發生擦撞倒地後，騎士慘遭同向大客車後輪輾過，當場死亡。（圖截自臉書社團「記憶八德」）

2022/03/29 23:25

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區興豐路靠近介壽路二段路口，今天晚間近7點發生一起機車騎士遭大客車後輪輾過的死亡車禍，由於正值下班時刻，且當地為通往鶯歌的主要道路，桃市警八德分局據報趕往，發現騎士已無生命跡象，立刻蓋上帳篷式的帷幕保存，事故現場圍上封鎖線，讓許多民眾紛紛在臉書或line群組轉報通知「繞道而行」外，也提醒「離大車遠一點」。

經警方初步調查，發現有名女性路人為閃避違停車輛走上車道，男騎士閃避不及撞上倒地，當場遭同向大客車輾過慘死，相關肇事責任仍待警方進一步釐清。

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八德警方表示，今天晚間6點50分許，53歲的毛姓男子騎機車由八德區公所旁的興豐路往東邊的鶯歌方向直行，經過介壽路二段的大路口後，在興豐路740號附近的整排小吃店前，意外撞上一名為了閃避違規臨停的車輛，而突然走進車道的28歲女子，雙雙受傷倒地不起。

警方說，由於毛男撞擊後，衝擊力道過大，人車向左側的車道倒下，適巧同向有部疑似接送完學生返家的某高中租賃校車經過，在毛男倒下後閃避不及，當場將他輾過，毛男當場喪命；至於違停車輛駕駛、女行人與遊覽車司機的相關肇事責任，正由交通隊員警釐清中。

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