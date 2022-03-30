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    首頁　>　社會

    警騎車撞傷老翁 免賠逆轉改判賠124萬元

    黃員騎車撞傷老翁，被高雄高分院判賠上百萬元。（記者鮑建信攝）

    黃員騎車撞傷老翁，被高雄高分院判賠上百萬元。（記者鮑建信攝）

    2022/03/30 06:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓警員凌晨下班，騎機車行經大鵬灣國家風景區，疏於注意車前狀況，撞傷晨運林姓老翁，被求償618萬元，一審判決黃員不用賠償，高雄高分院審理後大逆轉，認定黃員有過失較重，賠償124萬元。

    據了解，2015年2月3日凌晨4時25分，屏東縣黃姓警員下班騎機車行經屏東縣東港鎮大鵬灣國家風景區，超速又未注意車前路況，撞擊走在車前運動的林姓8旬老翁，導致他腦部等處重創，生活無法自理，被求償看護、精神撫慰金、醫藥費等618萬。

    黃員則指出，事故地點未劃設人行道，而紐澤西護欄與道 路間有水泥溝蓋，林翁應行走於紅線外的水泥溝蓋上，卻未靠路邊行走，反倒自路旁衝出，他不及反應而撞上，並認為林翁為肇事主因，他自己頭部也受傷，及勞動能力受損，應可相互抵銷，不用賠。

    屏東地院調查，根據車禍鑑定報告，黃員應為肇事主因，應負6成過失責任，林翁則有4成過失，並審酌兩造傷勢、勞動能力損失和醫藥等費用，認為黃員應給付林翁232萬，但林翁也應給付對方395萬元，相互抵銷，判決黃員不用賠償，林翁則不服上訴。

    高雄高分院則認為黃員超速行駛，林翁未靠右走，雙方均有過失，並綜合審酌事故發生當時情況，認為黃員應負75%過失責任，因此還要賠償林翁124萬元，仍可上訴。

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