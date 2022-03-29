加強防疫 嘉縣擴大稽查養生館小吃部等場所

嘉義縣警方聯合縣府擴大稽查各特定娛樂場所。（圖由嘉義縣警察局提供）

2022/03/29 15:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市婚宴先前確診案例延燒至雲嘉地區，且近來國內本土案例增加，中央流行疫情指揮中心公告防疫措施，針對特定娛樂場所公布5項防治作為，嘉義縣警察局昨晚同步針對所列管小吃部、歌友會、護膚養生館等127處，由各分局長勤教並帶班執行臨檢稽查，動員警力138人，查獲未落實顧客實聯制17件、未戴口罩7人，工作人員未攜帶疫苗注射證明（黃卡）19人，依法移請相關單位裁罰。

針對疫情，內政部警政署通令各縣市警察局，針對轄區大型酒店（Club）、夜店、PUB及夜總會等飲酒、唱歌、跳舞等易引起群聚感染、密閉的營業場所加強稽查；嘉義縣警察局協調縣政府經發處、衛生局等單位規劃場所並派專責警力配合，3月27日起實施連續2日聯合稽查，對現場消費者實施勸導，近日應避免涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，提醒業者要落實場域清消工作，對於出入消費者應確實量測體溫及實聯制，避免群聚感染。

請繼續往下閱讀...

警方現場以M-police逐一查詢工作人員及消費客人身分，從嚴查核從業人員有無依現行指引規範疫苗接種，並檢查顧客實聯制及職場佩戴口罩情形，同時也向店家宣導應遵守現行防疫規定。

嘉義縣警察局呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，請縣內民眾配合並確實遵守規定，切勿心存僥倖或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，可能增加群聚感染風險，危及全體國人的健康。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

嘉義縣警方聯合縣府擴大稽查各特定娛樂場所。（圖由嘉義縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法