為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鳳山警漏夜突襲12家娛樂場所 查獲2店違反防疫規定開罰

    全國疫情升溫，鳳山警方與衛生單位加強聯合稽查娛樂場所。（圖由讀者提供）

    全國疫情升溫，鳳山警方與衛生單位加強聯合稽查娛樂場所。（圖由讀者提供）

    2022/03/29 13:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國疫情升溫，高市鳳山警分局長孫成儒率隊漏夜突襲12家娛樂場所，查獲1家業者未落實店內小姐量體溫等，還有1家業者店內7名小姐未篩檢，均違反防疫規定，交由衛生局開罰2家業者各3000元至1.5萬元。

    鳳山警分局長孫成儒昨晚親自率隊，結合鳳山區公所、鳳山衛生所、鳳二衛生所，總計出動29人展開防疫聯合稽查，針對鳳山區12處特定娛樂場所，加強稽查業者、小姐與顧客疫苗接種情形，同步取締有無色情交易。

    警方查獲鳳山區和平路1家小吃部業者，未幫店內4名小姐量體溫、實聯制等，警方查無健康監測資料，交由衛生局依違反傳染病防治法開罰3000元至1.5萬元。

    警方也查獲自由路1家時尚會館，現場7名小姐均未快篩，違反防疫規定，衛生局針對現場負責人葉姓業者依違反傳染病防治法開罰3000元至1.5萬元。

    警方聯合稽查加強宣導，要求顧客須提供完成施打3劑疫苗，從業小姐須完成疫苗2劑且滿14天，即日起至4月30日，須每週快篩1次，呼籲遵守防疫規定。

    鳳山警分局長孫成儒表示，因應疫情狀況升溫，尤以高感染風險的特定娛樂場所恐成為防疫破口，警方加強執行臨檢勤務，並與市府衛生單位聯合稽查，加強宣導防疫規定，全力防堵疫情，展現市府防疫決心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    全國疫情升溫，鳳山警方與衛生單位加強聯合稽查娛樂場所。（圖由讀者提供）

    全國疫情升溫，鳳山警方與衛生單位加強聯合稽查娛樂場所。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警加強八大行業防疫稽查 首日各地查獲362件違規
    2022/03/28 15:08

    警加強八大行業防疫稽查 首日各地查獲362件違規
    東縣疫情升溫 即起到4/5不開放縣內各公、私立納骨塔入內祭拜
    2022/03/28 14:44

    東縣疫情升溫 即起到4/5不開放縣內各公、私立納骨塔入內祭拜

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    別白跑了！遠百竹北店今全館清消 暫停營業1天
    2022/03/28 11:23

    別白跑了！遠百竹北店今全館清消 暫停營業1天
    高雄+0！港區新措施 陳其邁：修造船廠人員每週快篩1次
    2022/02/25 16:31

    高雄+0！港區新措施 陳其邁：修造船廠人員每週快篩1次

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播