鳳山警漏夜突襲12家娛樂場所 查獲2店違反防疫規定開罰

全國疫情升溫，鳳山警方與衛生單位加強聯合稽查娛樂場所。（圖由讀者提供）

2022/03/29 13:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國疫情升溫，高市鳳山警分局長孫成儒率隊漏夜突襲12家娛樂場所，查獲1家業者未落實店內小姐量體溫等，還有1家業者店內7名小姐未篩檢，均違反防疫規定，交由衛生局開罰2家業者各3000元至1.5萬元。

鳳山警分局長孫成儒昨晚親自率隊，結合鳳山區公所、鳳山衛生所、鳳二衛生所，總計出動29人展開防疫聯合稽查，針對鳳山區12處特定娛樂場所，加強稽查業者、小姐與顧客疫苗接種情形，同步取締有無色情交易。

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警方查獲鳳山區和平路1家小吃部業者，未幫店內4名小姐量體溫、實聯制等，警方查無健康監測資料，交由衛生局依違反傳染病防治法開罰3000元至1.5萬元。

警方也查獲自由路1家時尚會館，現場7名小姐均未快篩，違反防疫規定，衛生局針對現場負責人葉姓業者依違反傳染病防治法開罰3000元至1.5萬元。

警方聯合稽查加強宣導，要求顧客須提供完成施打3劑疫苗，從業小姐須完成疫苗2劑且滿14天，即日起至4月30日，須每週快篩1次，呼籲遵守防疫規定。

鳳山警分局長孫成儒表示，因應疫情狀況升溫，尤以高感染風險的特定娛樂場所恐成為防疫破口，警方加強執行臨檢勤務，並與市府衛生單位聯合稽查，加強宣導防疫規定，全力防堵疫情，展現市府防疫決心。

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