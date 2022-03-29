台電員工外型缺陷遭譏諷 犯上遭懲處求翻案被打臉

台電員工犯上被懲處，打官司求翻案，由高雄高分院審理。（記者鮑建信攝）

2022/03/29 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕台電員工阿華（化名）不滿外型缺陷被譏諷，踩爛上司眼鏡，並朝他臉部潑茶水，被記1大過，憤而提告求償200萬及撤銷處分，經高雄地院認為台電處罰並無不妥，判決敗訴後，他不服上訴，案由高雄高分院審理中。

原告阿華指出，2019年至2021年任職工務段及工安組期間，因他身體（尤其臉部）及視力（單眼弱視）均有嚴重的缺損，常被當時的高雄區營業處工安組經理阿榮（化名）譏諷、怒罵及言語動作挑釁，甚至有嚴重的性別歧視挑釁行為，因而飽受羞辱。

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他在憤怒下，於2021年上半年期間，先至工安組搶奪阿榮眼鏡用腳踩爛，並向其臉部潑灑茶水，後因對方仍不斷做出以上行為，才向其丟砸玻璃水杯，但未造成傷害，卻被記1大過，要求台電翻案及賠償200萬元。

被告台電則說，阿華於2021年1月5日上午8時10分，進入阿 榮辦公室，趁他不注意搶眼鏡踩爛後，離去3分鐘又折返，手上拿杯水，逕往阿榮身上潑去，連辦公桌及電腦螢幕均淋濕。

同月7日上午8點多，阿華又跑到阿榮辦公室咆嘯，並作勢欲往他方向衝去，雖被其他同仁制止，卻朝他投擲陶瓷杯未擊中，因而被員工獎懲會議認定情節重大，記大過1次後申覆，結果維持原決議。

高雄地院指出，經理阿榮否認阿華指控，縱使有不當行為，阿華也應循公司規定呈報處理，反而自行尋釁，情節重大，台電予以記大過並無不當，判決敗訴，他不服上訴。

高雄高分院受理後，今（29）日將開庭審理，聽取兩造陳述意見。

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