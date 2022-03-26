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    首頁　>　社會

    國1嘉義民雄段3車追撞 3人受傷送醫

    半聯結車撞上內側護欄後翻車，自小客貨車撞得車頭全毀。（警方提供）

    半聯結車撞上內側護欄後翻車，自小客貨車撞得車頭全毀。（警方提供）

    2022/03/26 09:23

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕國道1號北上259.8公里、嘉義民雄路段，今天凌晨發生嚴重車禍，一輛營業半聯結車與自小客貨車、自小客車3車相撞，半聯結車撞擊後翻車，自小客貨車則被撞得車頭全毀、車體扭曲，並致2名男駕駛及1名女乘客受傷，救護人員已將3人送往嘉義基督教醫院救治。

    嘉義縣消防局今凌晨2點03分獲報，在國道1號259.8公里有車禍事故，救護人車到場發現，聯結車侯姓駕駛（35歲）手指頭擦傷、意識清楚，銀色自小客貨車陳姓駕駛（59歲）流鼻血、腳部有撕裂傷，車上女性乘客（60歲）腹部疼痛、左手疑似骨折，另一台自小客車駕駛未受傷送醫。

    國道公路警察局第四公路警察大隊調查，侯姓男子駕駛營業半聯結車在國道1號由南往北行駛，在約260公里處，與自小客貨、自小客車相撞，聯結車先翻覆後撞上內側護欄，側翻於內側車道，陳姓駕駛的自小客貨車來不及閃避，撞上停在內側車道的聯結車，又與董姓駕駛（32歲）的自小客車相撞。

    第四公路警察大隊呼籲，疲勞駕車為國道前10大肇事因素第9名，而依道路交通處罰條例，如連續駕車8小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛，可處1200元以上2400元以下罰鍰，並禁止駕駛，並得吊扣汽車牌照3個月，提醒駕駛開車前要充分休息，勿造成自身、其他用路人危害。

    一台營業半聯結車今凌晨與一台自小客貨車、自小客車發生車禍事故，3台車撞成一團。（嘉縣消防局提供）

    一台營業半聯結車今凌晨與一台自小客貨車、自小客車發生車禍事故，3台車撞成一團。（嘉縣消防局提供）

    營業半聯結車撞上內側車道護欄後翻車。（嘉義縣消防局提供）

    營業半聯結車撞上內側車道護欄後翻車。（嘉義縣消防局提供）

    一台營業半聯結車今清晨與自小客貨車、自小客車發生車禍，3台車撞成一團。（警方提供）

    一台營業半聯結車今清晨與自小客貨車、自小客車發生車禍，3台車撞成一團。（警方提供）

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