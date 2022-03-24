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    台3線阿婆彎3年奪10命 警加強執法洗刷「死亡公路」罵名

    嘉義縣台3線阿婆彎路段死亡車禍頻傳，警方加強交通事故防制。（中埔警分局提供）

    嘉義縣台3線阿婆彎路段死亡車禍頻傳，警方加強交通事故防制。（中埔警分局提供）

    2022/03/24 17:44

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台3線嘉義縣中埔大埔路段（重機族稱為阿婆彎路段）死亡車禍頻傳，3月20日又奪走一位年僅24歲年輕重機騎士的性命，中埔警分局為防制車禍動起來，強力規範用路人遵守交通規則，避免傷亡車禍一再發生。

    中埔警分局指出，轄內台3線阿婆彎路段每逢假日總有眾多駕駛朋友出遊行駛，但部分駕駛人未能遵守交通安全規則，近日發生多起交通事故，分局將持續強化交通安全宣導及執法措施，以維護用路人們行的安全。

    中埔警分局統計，轄內台3線中埔鄉沄水至大埔路段於近3年的交通事故多達384件，其中死亡交通事故共10件，死亡10人、受傷3人；受傷交通事故314件，共363人受傷；一般無人傷亡車禍64件。

    警方說，阿婆彎路段山區道路狹窄及彎道眾多、地形蜿蜒起伏不定，駕駛朋友要有速度管理的觀念，切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人的路權安全。

    警方強調，為避免交通事故憾事發生，將執行相關防制作為，持續加強重點路段測速違規舉發，另於該路段加強多點式攔查取締執法，並不定時規劃與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，針對在道路上「危險駕車」、「跨越雙黃線」、「改裝排氣管」、「無照駕駛」、「超速」等惡性交通違規行為加強攔檢，以有效防制重大交通事故發生。

    台3線阿婆彎路段日前發生死亡車禍。（中埔警分局提供）

    台3線阿婆彎路段日前發生死亡車禍。（中埔警分局提供）

    台3線阿婆彎路段死亡車禍頻傳，警方加強交通事故防制。（中埔警分局提供）

    台3線阿婆彎路段死亡車禍頻傳，警方加強交通事故防制。（中埔警分局提供）

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