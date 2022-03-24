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    砂石車司機被紅火蟻咬昏撞路樹？專家存疑：中市並無入侵族群

    吳姓砂石車司機逆向撞上路樹，宣稱被紅火蟻咬，之後改口。（記者張瑞楨翻攝）

    吳姓砂石車司機逆向撞上路樹，宣稱被紅火蟻咬，之後改口。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/24 18:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓砂石車司機15日在台中市西屯區逆向撞路樹，宣稱肇因是被紅火蟻咬，引發過敏反應，但送醫脫險後，他又說是被「不明昆蟲咬」。台中市有熱帶火蟻，但不會造成過敏反應，中市也沒有會造成嚴重過敏的入侵紅火蟻，這件新聞引發國家紅火蟻防治中心關注，對司機說法存疑，但也不排除他遇到零星入侵紅火蟻，目前仍調查中。

    研究螞蟻超過30年的國家紅火蟻防治中心執行長林宗岐說，農委會動植物防疫檢疫局等單位，今天都啟動調查，不過，入侵紅火蟻侷限於苗栗以北，台中市雖有熱帶火蟻，但沒有入侵紅火蟻，如果是被熱帶火蟻咬到，不會有嚴重過敏反應，他希望國人不要恐慌，防治中心會做好調查防治。

    林宗岐說，台中以南往年有零星入侵紅火蟻個案，都是盆栽、土方夾帶，例如4年前的台中世界花卉博覽會，已於去年全部移除，不排除吳姓司機是被零星入侵紅火蟻咬傷。

    台中市警局第六分局永福派出所警員林弘恩、李裕凱15日清晨巡邏，行經西屯東大路、國安二路時，看見一輛砂石車失控，逆向撞上路樹才停止，兩員上前關心，驚見38歲吳姓駕駛臉色發白、意識模糊，他被員警扶下車時說，「我剛才被紅火蟻咬到，整個人都暈了」、「很像是螞蟻，我不知是什麼東西」，不過，送醫脫險後，員警製作談話記錄，他改口說，被不明昆蟲咬了。

    永福派出所長廖雲傑說，吳男自稱被紅火蟻咬傷，但警方並未見到紅火蟻，也沒檢視傷口，動植物防檢局等單位今天都來查證詢問細節，警方會協助疫情調查。

    員警驚見砂石車司機吳男意識模糊，趴在方向盤上。（記者張瑞楨翻攝）

    員警驚見砂石車司機吳男意識模糊，趴在方向盤上。（記者張瑞楨翻攝）

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