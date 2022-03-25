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    首頁　>　社會

    畫面曝光！女騎士被撞飛墜地不治 台中BMW酒駕肇逃再撞2車

    大里大智路與喬城路口，清晨6點10分發生死亡車禍。（民眾提供）

    大里大智路與喬城路口，清晨6點10分發生死亡車禍。（民眾提供）

    2022/03/25 11:58

    首次上稿 11:14
    更新時間 11:58（更新劉男背景、影片）

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中大里大智路與喬城路口，今天清晨6點10分發生死亡車禍，25歲劉姓男子駕黑色BMW撞上66歲梁姓機車女騎士後肇逃，梁女送醫搶救不治。警方調查，劉男沿大里區大智路內車道往日新路向直行，梁女由外車道變換至內車道時，被劉男駕車從後方追撞，女騎士彈飛，車尾全毀。

    霧峰警方表示，劉嫌無照駕駛，肇事逃逸後，駕車至東區東光園路附近，撞損2輛自小客車，後經警方查獲到案，酒測值0.95毫克。梁女送大里仁愛醫院急救無效宣告不治死亡。

    據了解，劉姓男子目前無業，家人說有投資虛擬貨幣，前晚在市區的自助式KTV飲酒至清晨5點多，返家回大里時撞上梁女，肇事後逕自離開，一路開到東區東光園路86巷41弄一處死巷內，想倒車出來時又擦撞兩輛停放路邊的車輛。

    台中市長盧秀燕上午在東區出席活動後受訪表示，酒駕是不可原諒的，酒駕者本來就是一個不定時的炸彈，大家應該要有社會責任，絕對不能夠酒後開車，造成這樣的傷亡，當然要付出代價、嚴刑重辦，呼籲市民朋友們考慮到自己安全，也要考慮到別人的安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    大里大智路與喬城路口，清晨6點10分發生死亡車禍。（民眾提供）

    大里大智路與喬城路口，清晨6點10分發生死亡車禍。（民眾提供）

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