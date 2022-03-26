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    老外被違法逮捕上銬質疑警察是「笨蛋」 法院判無罪

    加拿大男子質疑警察是笨蛋，法官判決無罪。示意圖，與本案無關。（資料照）

    加拿大男子質疑警察是笨蛋，法官判決無罪。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2022/03/26 08:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕現年60歲的加拿大籍男子東大衛，2020年6月30日騎機車闖紅燈，被中市潭子警員攔下，進而上手銬逮捕，男子要求警員說明未果，忍不住說Are you stupid？idiot（你是笨蛋嗎？白癡）等語，被警方依妨害公務罪法辦，台中地院簡易庭判處拘役20日，得易科罰金2萬元，台中地院合議庭卻認為，男子不是現行犯，警員沒有必要上銬逮捕，是違法執勤，男子情緒激動，以疑問語氣質疑，並無侮辱犯意，改判他無罪，可上訴。

    判決書指出，東大衛（EASTON DAVID）2020年6月30日騎機車行經中市潭子區大富路一處路口，因闖紅燈而被中市警局大雅分局廖姓警員攔下，之後上手銬逮捕，中檢依妨害公務罪起訴，理由是男子被逮捕後，辱罵廖員「stupid、idiot」（笨蛋、白癡），有警員的密錄器為證，台中地院簡易庭判處拘役20日，得易科罰金2萬元，男子不服判決，上訴二審。

    大雅分局移送的職務報告書中宣稱，男子被攔下時，用身體推擠廖員、拍打廖員肩膀，廖員才會逮捕上銬，密錄器雖然沒有拍到這段過程，卻有黃姓證人目擊，黃姓證人作證說，老外先用左肩衝撞員警，罵一堆中英文夾雜的髒話，而且還突然動手要攻擊警員，警員當下將老外壓制在地上。

    法官卻認為，黃姓證人說詞誇大不實，也與警員的說詞不同，警員並沒有指控老外罵髒話，更沒有老外突然動手攻擊警員等描述，黃姓證人的證詞不足採信。

    法官認為，無從認定是現行犯，而有上銬逮捕的必要，也無從認定廖員上銬逮捕男子的行為合法，無從遽認廖員是依法執行職務（男子不是現行犯，員警沒必要逮捕上銬，警員違法逮捕上銬，是違法執行勤務）。

    至於男子是否侮辱員警？法官勘驗警方錄影，男子被警員逮捕時受傷，手環也被弄壞，被上手銬的他，於案發路口處反問員警「What is wrong with you？」（你到底怎麼回事？）「You have no right to abuse me like these.I did nothing.」（你無權這樣對待我，我什麼都沒做），員警拉男子手臂，男子說，「I'm not going.You idiot，Are you stupid？」（我不會離開，你白癡，你是笨蛋嗎？）警員反問「stupid？You say stupid」（笨蛋？你說笨蛋），男子答覆「Are you？ That's a question」（你是嗎？這是一個問題）。

    法官認為，男子是被逮捕後，要求員警說明未果，再加上手臂受傷、手環壞掉，情緒激動下，雖說出笨蛋等語，卻是以疑問語氣質疑、詢問警員，並非辱罵警員，也無侮辱警員犯意，據此撤銷原判決，改判無罪，可上訴。

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