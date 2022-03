老外被違法逮捕上銬質疑警察是「笨蛋」 法院判無罪

加拿大男子質疑警察是笨蛋,法官判決無罪。示意圖,與本案無關。(資料照)

2022/03/26 08:59

〔記者張瑞楨/台中報導〕現年60歲的加拿大籍男子東大衛,2020年6月30日騎機車闖紅燈,被中市潭子警員攔下,進而上手銬逮捕,男子要求警員說明未果,忍不住說Are you stupid?idiot(你是笨蛋嗎?白癡)等語,被警方依妨害公務罪法辦,台中地院簡易庭判處拘役20日,得易科罰金2萬元,台中地院合議庭卻認為,男子不是現行犯,警員沒有必要上銬逮捕,是違法執勤,男子情緒激動,以疑問語氣質疑,並無侮辱犯意,改判他無罪,可上訴。

判決書指出,東大衛(EASTON DAVID)2020年6月30日騎機車行經中市潭子區大富路一處路口,因闖紅燈而被中市警局大雅分局廖姓警員攔下,之後上手銬逮捕,中檢依妨害公務罪起訴,理由是男子被逮捕後,辱罵廖員「stupid、idiot」(笨蛋、白癡),有警員的密錄器為證,台中地院簡易庭判處拘役20日,得易科罰金2萬元,男子不服判決,上訴二審。

請繼續往下閱讀...

大雅分局移送的職務報告書中宣稱,男子被攔下時,用身體推擠廖員、拍打廖員肩膀,廖員才會逮捕上銬,密錄器雖然沒有拍到這段過程,卻有黃姓證人目擊,黃姓證人作證說,老外先用左肩衝撞員警,罵一堆中英文夾雜的髒話,而且還突然動手要攻擊警員,警員當下將老外壓制在地上。

法官卻認為,黃姓證人說詞誇大不實,也與警員的說詞不同,警員並沒有指控老外罵髒話,更沒有老外突然動手攻擊警員等描述,黃姓證人的證詞不足採信。

法官認為,無從認定是現行犯,而有上銬逮捕的必要,也無從認定廖員上銬逮捕男子的行為合法,無從遽認廖員是依法執行職務(男子不是現行犯,員警沒必要逮捕上銬,警員違法逮捕上銬,是違法執行勤務)。

至於男子是否侮辱員警?法官勘驗警方錄影,男子被警員逮捕時受傷,手環也被弄壞,被上手銬的他,於案發路口處反問員警「What is wrong with you?」(你到底怎麼回事?)「You have no right to abuse me like these.I did nothing.」(你無權這樣對待我,我什麼都沒做),員警拉男子手臂,男子說,「I'm not going.You idiot,Are you stupid?」(我不會離開,你白癡,你是笨蛋嗎?)警員反問「stupid?You say stupid」(笨蛋?你說笨蛋),男子答覆「Are you? That's a question」(你是嗎?這是一個問題)。

法官認為,男子是被逮捕後,要求員警說明未果,再加上手臂受傷、手環壞掉,情緒激動下,雖說出笨蛋等語,卻是以疑問語氣質疑、詢問警員,並非辱罵警員,也無侮辱警員犯意,據此撤銷原判決,改判無罪,可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法