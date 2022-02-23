警不滿女記者報導 詛咒絕子絕孫被判刑

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/02/23 13:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓警員處理民眾質疑攝影取締違停，引發爭議，不滿蘋果日報黃姓女記者報導內容，在臉書與YouTube貼文，指名道姓詛咒「全家大小絕子絕孫不得好死」。新竹地院法官審理認為，沒有人應該活該公然被詛咒，依公然侮辱罪判林拘役20日。

前年3月23日，新竹縣陳姓姊弟懷疑林姓警員以手機拍攝違規停車，到警局理論時爆爭執；混亂中陳女不慎將林手中的額溫槍拍落，遭林以妨害公務名義欲逮捕，再作勢以柔道「大外割」方式壓制陳男。

請繼續往下閱讀...

前年4月5日凌晨，陳女酒後遺失手機，哭泣到派出所求助；林上前安撫無效，持辣椒水對著陳女說「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」連噴陳女的臉兩次，依妨害公務壓制逮捕上銬。新竹地院認定兩案執法違反比例原則，分別依強制及公務員假借職務機會故意犯傷害罪，各處拘役55、50日。

期間，林員因不滿蘋果日報黃姓女記者報導內容，去年7月在竹北分局內登入臉書與YouTube，公然貼文，指名道姓稱黃女「全家大小得報應，絕子絕孫不得好死」。

法官指出，社會中雖有言論自由，也不能恣意辱罵他人，沒人應該活該公然被詛咒，若林員不滿黃的報導，也應以理性表達意見做出回應，或提出證據澄清，社會大眾自有公評，但林卻在網路上辱罵黃，使對方長時間精神、心裡感到難堪與不快。

換個角度與立場，試問林男為警員，若有被舉發違法的民眾自認冤枉，公然在網路上PO文詛咒林絕子絕孫，被告又有何感受？一般人絕對無法忍受，這類狀況顯然不應存在社會上。

法官認為，林員在網路上留言公然貶損黃姓記者人格尊嚴與社會評價，得知對方提告，仍繼續攻擊，使黃女認為已無和解可能，難認有悔意，本應從重量刑，考量林坦承事實，最後依公然侮辱罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法