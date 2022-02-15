男網友貼文辱罵陳時中 被判拘役3天確定

陳時中告賴男公然侮辱罪，台北地院判拘役3日，得易科罰金3千元，賴男不服提起上訴，高等法院判決今判決上訴駁回確定。（資料照）

2022/02/15 11:10

〔記者楊國文／台北報導〕賴姓男子因為對衛福部長陳時中有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫政策有意見，涉在網路貼文指「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，陳時中怒告賴男公然侮辱罪，台北地院認定賴男否認犯行、無悔意，判拘役3日，得易科罰金3千元，賴男不服提起上訴，高等法院判決今判決上訴駁回確定。

賴姓男子因不滿陳時中的防疫政策，2020年6月6日涉在臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」發表「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」文字，辱罵陳時中，陳時中不滿受辱，對賴男提告公然侮辱罪。

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台北地檢署偵查認為，「無恥舔美賣台」屬於侮辱文字，足以貶抑陳時中的人格及社會評價，依公然侮辱罪嫌起訴賴男。

賴男辯稱，因為先前彰化民眾大規模篩檢COVID-19，確診比例與全台確診比例不太一樣，且台灣人出國有被篩檢到確診的狀況，所以認為有隱瞞疫情。

台北地院承審法官曾正龍審理認為，賴男涉公然張貼侮辱陳時中的臉書（Facebook）留言，不僅缺乏尊重他人法治概念，也已對陳時中人格、名譽及社會評價造成嚴重損害，實屬不該，再審酌賴男否認犯行，未見悔意，還意圖延滯訴訟而屢不到庭，但僅輕判拘役3日，得易科罰金新台幣3000元。

賴男不服，上訴高等法院，高院認定上訴無理由，今上午10時判決駁回，全案定讞。

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