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    宜縣表揚救護有功人員 民眾歷經生死現身感謝「消防員是上帝使者」

    從事園藝工作的趙先生分享生死經歷，並獻花感謝把他從鬼門關前救回的朱文遠等人。（記者游明金攝）

    從事園藝工作的趙先生分享生死經歷，並獻花感謝把他從鬼門關前救回的朱文遠等人。（記者游明金攝）

    2022/03/25 16:03

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天表揚救護有功人員，並邀請心肺停止（OHCA）被搶救成功的民眾分享生死經歷；從鬼門關前被救回來的趙先生說，魔鬼是來索命的，上帝使者是來救命的，消防人員都是上帝使者，也很感謝讓他有機會向救命恩人，當面說「謝謝」。

    宜蘭縣消防局去年救護次數達2萬2422次，針對到院前心肺功能停止（OHCA）患者的急救成功率達21.66％，創下10年新高。去年，康復出院人數24人，較前年5人約成長5倍。

    縣消防局今天在縣府縣民大廳，辦理消防救護有功人員表揚暨聯合捐贈典禮。宜縣消防局表示，去年下半年到今年1月，縣消防局獲贈8輛救護車、3輛消防警備車、10套消防衣帽鞋、1組ALS自動甦醒器及528顆住宅用火災警報器，捐贈金額3066萬元。

    捐贈者包括松山慈惠堂、種籽廣告行銷公司、蔡瑞心、趙林艷紅、駱芄妘、金元福包裝企業、礁溪德陽宮、張顯松、嵩雷精密、宜蘭中央獅子會、台灣省城隍廟、黃實誼、游任國、陳江瑤琴、宜縣消防工程器材公會及顧問。

    此外，也表揚宜蘭消防分隊林郁凱、李振綸等17位各分隊救護有功人員。他們都是民眾已無生命徵象，在鬼門關前將人搶救回來。

    從事園藝工作49歲的趙先生今天也來到會場分享生死經歷，去年6月某日凌晨，他睡覺時突然心肺停止，沒有生命跡象，礁溪分隊隊員朱文遠、陳永祥、黎兆斌前往救護，使用AED電擊並持續給予CPR，經送醫搶回性命。

    趙先生說，消防人員是上帝使者，是來救命的，消防救護要操練精進，才有辦法協助患者重新得到生命，他今天站在這裡就是來做見證，宜縣消防局把上帝的工作做得很好，「我又復活了，真好」，也讓他有機會當面感受救命恩人，感謝上帝「人需要好運」。

    「這是我們應該做的。」朱文遠說，只要接獲救災救護案件，所有消防人員都是全力以赴，冒著危險也要達成任務，看到民眾平安康復，就是最大的成就與安慰，任何辛苦都是值得的。

    宜蘭縣消防局在縣府縣民大廳表演救護有功人員。（記者游明金攝）

    宜蘭縣消防局在縣府縣民大廳表演救護有功人員。（記者游明金攝）

    宜縣消防局去年下半年到今年1月，獲贈8輛救護車、3輛消防警備車、10套消防衣帽鞋、1組ALS自動甦醒器及528顆住宅用火災警報器，捐贈金額3066萬元，今天也一併辦理表揚。 （記者游明金攝）

    宜縣消防局去年下半年到今年1月，獲贈8輛救護車、3輛消防警備車、10套消防衣帽鞋、1組ALS自動甦醒器及528顆住宅用火災警報器，捐贈金額3066萬元，今天也一併辦理表揚。 （記者游明金攝）

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