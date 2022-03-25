疑未公平配售基金涉背信 北檢漏夜偵訊胡亦嘉

2022/03/25 01:54

〔中央社〕街口集團執行長胡亦嘉及莊姓妻子等人涉嫌辦理基金配售時，未公平配售投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。檢調昨天約談胡男等5人，今天移送北檢複訊，漏夜偵訊中。

金管會於民國109年9月間決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰300萬元。處分理由包括追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，被檢舉未公平對待投資人等。

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金管會指出，街口投信於109年7月追募街口布蘭特原油正2期貨ETF新台幣200億元，受益權10億個單位數，同年8月3日尚有額度，但8月3日至20日期間，雖有多位投資人申購，該公司卻僅於8月6日及7日分別受理2家證券商客戶的申購，涉未公平對待投資人。

檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間，涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約9000萬元，涉犯刑法背信罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索8處，預計訊問胡亦嘉、妻子莊郁琳、街口投信前董事長王律傑等5人說明，陸續移送北檢複訊。檢察官今天凌晨諭令莊女50萬元交保，胡亦嘉等人漏夜複訊中。

街口集團昨天發布聲明表示，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。（編輯：楊昭彥）1110325

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