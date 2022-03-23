全台僅4輛3千萬名車「8888」車牌 監理人員「走後門」助代辦業6千買走

全球限量31台、市價3千萬，號稱全台只有4輛的頂級名車BARBUS G850，其所掛的鐵支車牌「8888」竟是監理人員「暗坎來的」。（翻攝台灣總代理臉書粉絲頁）

2022/03/23 12:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全球限量31台、市價3千萬，號稱全台只有4輛的頂級名車BARBUS G850，其所掛的鐵支車牌「8888」，竟是高雄監理所李姓科員利用「系統漏洞」，助代辦業者直接用6千元底價買走，雄檢偵查後將李姓科員依貪污等罪起訴。

檢方指出，根據「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，經標售而無人競標的第一、二級號牌，及以得標繳費後未於3個月內辦理領牌的號牌，開放以底價網路選號，一個月後仍無人選購，造冊陳核後轉庫存，不再併入一般順號編發，由各所另行核發。

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一級車牌（俗稱「鐵支車牌」，4個號碼都相同）過去在監理單位至少都能標出新台幣6位數以上的價格，這面「OOO-8888」的車牌，先由某車輛租賃公司標下，公司再以租賃車輛不能懸掛一般車牌為由，以資格不符棄標。

「OOO-8888」的車牌第二次開放競標，李姓代辦業者得標後卻沒有在3個月內領牌，車牌依規定要開放民眾選購，但高雄監理所李姓科員（33歲）疑接受李姓代辦業者委託，利用「系統漏洞」，在2018年9月3日上午8點52分43秒，用個人權限把「OOO-8888」的車牌從庫存轉待發後，5分鐘後再把這面車牌以「漆面瑕疵，酌量補漆」等不實理由，在電腦系統上設定「車牌入庫」，讓一般民眾無法選購。

同年10月29日，李姓代辦業者告訴李姓科員客戶準備領車掛牌後，李於隔天下午3點10分33秒，在電腦系統將瑕疵原因取消，並於15秒後把「OOO-8888」的車牌再從庫存轉待發；李姓代辦業者提早知道此訊息，在短短8秒內就直接用底價6千元購得這面價值數十萬元的熱門車牌。

檢廉獲報介入偵辦，李姓科員坦承有用「漆面瑕疵，酌量補漆」的理由車牌下架，但否認協助李姓代辦業者低價取得熱門車牌，辯稱是監理所同事告知有此狀況，他才會到系統填寫。而李姓代辦業者也否認有行賄李姓科員，強調一切都是依規定購牌，只說自己如果有順利標到車牌，可以拿2500元的報酬。

但檢方傳喚監所多位同仁到案，得知1萬副車牌中，最多只有4面有瑕疵，但一級車牌會被額外保護，發現瑕疵的比例更低，更不會在流標後才發現有瑕疵，也沒有人向李男說這面車牌有污損待修補；且李男被傳喚到案諭令2萬元交保後，還試圖與監所同仁串通，被同仁發現有異，為求自保先截圖、再封鎖他的LINE帳號。

檢方綜合各項事證，認定李男有協助代辦業者低價取得一級車牌的事實，但只查到他有向代辦業者借1萬元錢未還，查無代辦業者有行賄的情況，因此偵結後依圖利、偽告文書等罪起訴李姓科員。

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