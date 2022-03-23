技士助代辦業者6千元標走8888鐵支車牌 監理所回應了

高雄區監理所副所長林弘慎表示，交通部公路總局隔年修訂「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，要求先繳納保證金從源頭防弊。（記者陳文嬋攝）

2022/03/23 20:36

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全台僅4輛3千萬名車「8888」車牌 監理人員「走後門」助代辦業6千買走

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所李姓技士涉嫌利用職務之便，助代辦業者以6000元標走「8888」車牌。監理所說，本案是2018年主動清查後，將李男記大過處分，移送檢調偵辦，李男目前留職停薪，靜待司法判決，交通部公路總局隔年修訂「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，規定應先繳納保證金，搭配業務主管加強稽核，防杜類似情事發生。

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高雄區監理所車輛管理科李姓技士涉嫌利用職務之便，竄改作業規定及電腦系統，助代辦業者以底價6000元標走「8888」車牌，今被雄檢依貪污等罪起訴。

監理所說，2018年發現車輛管理科李姓技士有不正常借貸情況，生活作息也不規律，清查業務發現李男利用職務之便，竄改作業規定，讓原本沒標出去應該庫存的號牌，必須經過核定才能重新上網招標，李男卻竄改電腦系統，以底價6000元重新上網招標，讓知情人士配合時間點標走車牌。

監理所當年依規定通報政風單位，將李男記大過處分，調整職務改辦其他業務，同時主動移送檢調偵辦，李男本月申請侍親假，未到監理所上班，留職停薪1年，將靜待司法判決。

監理所說，過去未嚴格規定要收取保證金，交通部公路總局因應此事改從源頭防弊，隔年修訂「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，規定應先繳納保證金，確保車牌能領走，搭配業務主管加強稽核，防杜類似情事發生。

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