為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗坤輿掩埋場試運轉引抗爭 陳椒華告發苗栗縣政府圖利廠商

    時代力量立委陳椒華（拿麥克風者）等人今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。（記者錢利忠攝）

    時代力量立委陳椒華（拿麥克風者）等人今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。（記者錢利忠攝）

    2022/01/17 10:58

    〔記者錢利忠／台北報導〕苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場去年底再度試運轉，引發當地民眾不滿，更因抗爭發生暴力流血衝突。曾陪同自救會成員前往監察院陳情的時代力量立委陳椒華等人，今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，一同向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。

    陳椒華表示，坤輿掩埋場興辦計畫牴觸法規，依相關法規規定，場區範圍應包括聯外道路、環場道路、水土保持設施、污染防制設施及管理設施等面積，所以包括掩埋場區、汙水處理、滯洪及進出道路、管理辦公室、洗車場、暫存區、磅秤室、保養廠房、隔離綠帶等面積都應計入，所有開發面積加總已超過2公頃。

    一同至廉政署聲援的藻礁公投推動聯盟潘忠政則指出，掩埋場這種暴利事業的場址，申請過程需行政體系許多關卡配合，最重要的是地方主官的配合。當地方主官同意，底下的公務員為了五斗米（也不排除業者直接行賄）常遵循上級意志配合辦理。

    反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會、聲援環團成員則強調，目前由徐耀昌縣長主政的苗栗縣政府，罔顧坤輿案的諸多爭議，二度准予試運轉，加上多年前苗栗縣政府護航坤輿公司規避環評、違法分割變更農地，一再圖利坤輿公司，令人質疑相關局處人員是否涉及貪瀆，有無收受坤輿公司的不當利益，是否違反公務員服務法及貪污治罪條例等法令，因此向廉政署提出檢舉，並提出相關圖利坤輿公司的違法事證，請廉政署啟動調查。

    陳椒華指出，針對掩埋場隔離綠帶應符合10公尺寬規定，坤輿場址沒正確將之計入開發面積，已牴觸「水土保持技術規範」，計算隔離綠帶面積後，開發面積將明顯超過2公頃，應依「非都市土地審議作業規範」第26條規定，須有2條聯外道路才能通過審查，1條道路必須有8公尺寬，而坤輿掩埋場只有一條6公尺聯外道路，開發面積又超過2公頃，依法根本不能通過，為此另向北檢控告坤輿涉偽造文書，涉嫌不實登載場址面積不到2公頃。

    陳椒華表示，苗栗縣政府於2002年通過坤輿案的興辦計畫，依坤輿案的面積計算已超過2公頃，經自救會及環團等檢舉，苗栗縣政府仍不重啟調查及撤銷興辦計畫，仍繼續同意其進行試運轉，造成自救會鄉親等多人被打傷，為此向廉政署舉發苗栗縣政府涉嫌圖利，要求廉政署立即啟動調查，蒐證檢視為何縣府相關人員執意要讓爭議未解的坤輿案試運轉，是否涉嫌貪瀆，並要求苗栗縣政府撤銷坤輿案興辦計畫及試運轉。

    時代力量立委陳椒華（拿麥克風者）等人今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。（記者錢利忠攝）

    時代力量立委陳椒華（拿麥克風者）等人今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。（記者錢利忠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批縣政府無視監察院！ 王婉諭怒：被叫「苗栗國」不是沒原因
    2022/01/14 22:52

    批縣政府無視監察院！ 王婉諭怒：被叫「苗栗國」不是沒原因
    北屯社宅預定地解約賣財團？ 中市府澄清：易地興建戶數更多
    2022/01/12 12:00

    北屯社宅預定地解約賣財團？ 中市府澄清：易地興建戶數更多

    新年就送元本山 大人小孩都喜歡
    苗栗反苗栗坤輿廢棄物掩埋場 自救會立院陳情
    2021/04/22 11:52

    苗栗反苗栗坤輿廢棄物掩埋場 自救會立院陳情
    坤輿掩埋場興辦計畫涉偽造文書 陳椒華籲苗縣長調查
    2021/01/27 11:02

    坤輿掩埋場興辦計畫涉偽造文書 陳椒華籲苗縣長調查

    發熱法寶！濕冷冬季照樣穿出時髦感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播