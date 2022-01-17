苗栗坤輿掩埋場試運轉引抗爭 陳椒華告發苗栗縣政府圖利廠商

時代力量立委陳椒華（拿麥克風者）等人今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。（記者錢利忠攝）

2022/01/17 10:58

〔記者錢利忠／台北報導〕苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場去年底再度試運轉，引發當地民眾不滿，更因抗爭發生暴力流血衝突。曾陪同自救會成員前往監察院陳情的時代力量立委陳椒華等人，今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，一同向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。

陳椒華表示，坤輿掩埋場興辦計畫牴觸法規，依相關法規規定，場區範圍應包括聯外道路、環場道路、水土保持設施、污染防制設施及管理設施等面積，所以包括掩埋場區、汙水處理、滯洪及進出道路、管理辦公室、洗車場、暫存區、磅秤室、保養廠房、隔離綠帶等面積都應計入，所有開發面積加總已超過2公頃。

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一同至廉政署聲援的藻礁公投推動聯盟潘忠政則指出，掩埋場這種暴利事業的場址，申請過程需行政體系許多關卡配合，最重要的是地方主官的配合。當地方主官同意，底下的公務員為了五斗米（也不排除業者直接行賄）常遵循上級意志配合辦理。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會、聲援環團成員則強調，目前由徐耀昌縣長主政的苗栗縣政府，罔顧坤輿案的諸多爭議，二度准予試運轉，加上多年前苗栗縣政府護航坤輿公司規避環評、違法分割變更農地，一再圖利坤輿公司，令人質疑相關局處人員是否涉及貪瀆，有無收受坤輿公司的不當利益，是否違反公務員服務法及貪污治罪條例等法令，因此向廉政署提出檢舉，並提出相關圖利坤輿公司的違法事證，請廉政署啟動調查。

陳椒華指出，針對掩埋場隔離綠帶應符合10公尺寬規定，坤輿場址沒正確將之計入開發面積，已牴觸「水土保持技術規範」，計算隔離綠帶面積後，開發面積將明顯超過2公頃，應依「非都市土地審議作業規範」第26條規定，須有2條聯外道路才能通過審查，1條道路必須有8公尺寬，而坤輿掩埋場只有一條6公尺聯外道路，開發面積又超過2公頃，依法根本不能通過，為此另向北檢控告坤輿涉偽造文書，涉嫌不實登載場址面積不到2公頃。

陳椒華表示，苗栗縣政府於2002年通過坤輿案的興辦計畫，依坤輿案的面積計算已超過2公頃，經自救會及環團等檢舉，苗栗縣政府仍不重啟調查及撤銷興辦計畫，仍繼續同意其進行試運轉，造成自救會鄉親等多人被打傷，為此向廉政署舉發苗栗縣政府涉嫌圖利，要求廉政署立即啟動調查，蒐證檢視為何縣府相關人員執意要讓爭議未解的坤輿案試運轉，是否涉嫌貪瀆，並要求苗栗縣政府撤銷坤輿案興辦計畫及試運轉。

時代力量立委陳椒華（拿麥克風者）等人今早偕同反坤輿事廢掩埋場自救會及環保團體代表，向廉政署告發苗栗縣政府涉嫌圖利廠商，另指控坤輿不實登載場址面積不到2公頃，向台北地檢署控告坤輿涉嫌偽造文書。（記者錢利忠攝）

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