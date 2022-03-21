熄火牽車闖紅燈迴轉 法官：投機取巧但非駕駛判撤單

機車停等號誌燈。示意圖非新聞當事人。（資料照）

2022/03/21 12:50

〔記者王定傳／新北報導〕司姓男子騎車使出「熄火牽車過馬路」招數，被警方抓包舉發挨罰1800元，司男不服提出行政訴訟，新北地院法官認為，司男所為屬投機取巧，但這並非在「駕駛」機車過程所發生，故不應依道路交通管理處罰條例裁罰，判決原處分撤銷。

本案發生於去年9月24日晚間8時許，司男騎車沿新北市永和區成功路1段，往得和路方向行駛，在成功路1段106巷路口時見到紅燈，卻熄火牽車越過停止線，沿人行道穿越道迴轉至對向成功路1段，再發動後往福和橋引道方向駛離；警方見狀予以攔阻舉發，台北市交通事件裁決所處以1800元罰鍰。

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司男不服提出行政訴訟要求免罰；台北市交通事件裁決所則拿出釋示：「機車駕駛人行駛至路口處（行車管制號誌為紅燈），下車牽引機車通過停止線，並進入行人穿越道，橫越道路至對向，迴轉後逕騎車駛離」，主張行為就是違反道路交通管理處罰條例，舉發、裁罰均無問題。

但法官認為，司男的機車移動過程，並非來自機車引擎提供的動力，故不構成「駕車」行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈。

法官並認為，裁決所主張的函示內容並未說明單靠人力牽移機車，而非利用機車引擎時，是否仍屬「駕駛機車」行為，且該函示認為：「機車駕駛人牽引機車進入人行道，並將車停放於機車停車格內」不算違規，何以前者「視同機車駕駛人」而違規，而後者「視同行人」而不違規，函文沒有合理說明，見解自非可採。

另外，雖交通部召開的研商「闖紅燈行為認定原則會議紀錄」會議結論認為，「機、慢車駕駛人面對圓形紅燈，以牽引（騎乘）方式至其他非為紅燈號誌行向的道路後繼續騎乘，即視為闖紅燈行為」。

但法官認為，這仍沒有說明靠人力牽移機車時，是否仍屬「駕駛機車」行為，第二，若將靠人力牽移機車認定為「駕駛機車」，那所有沒有駕照者，在機車引擎未發動的狀態下移動機車，仍構成「無照駕駛」，這不僅於法不符更見不合理之情。

法官認為，司男行為雖屬投機取巧，但這並非於「駕駛」機車過程所發生，故不應依道路交通管理處罰條例處罰；法官並補充，至於這行為若僅依道路交通管理處罰條例中的「不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮」裁罰300元，是否過輕而應修法另予規範，乃屬立法層次問題。

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