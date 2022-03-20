5歹徒持瓦斯槍及球棒到中市沙鹿區宮廟尋仇 2人受傷

清水警分局將涉案的6人帶回偵訊，並將函送法辦。（記者歐素美翻攝）

2022/03/20 19:15

首次上稿 17:51

更新時間 19:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區一家私人宮廟今天下午舉辦廟會時，6名男子突闖入，涉嫌以球棒及瓦斯槍等攻擊現場人員，造成蔡男及陳男2人受傷送醫；警方獲報趕到時，兇嫌已逃逸，不過警方迅速掌握6名嫌犯身分，3小時內就將6人帶回偵訊宣布破案；警方指出，陳嫌及洪嫌等人因6年前與主持宮廟的顏男有賭博糾紛，今天才會到場鬧事，將依妨害秩序、恐嚇、傷害、殺人未遂罪嫌等，函請台中地檢署偵辦及社維法裁處。

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台中市沙鹿區福至路一間私人宮廟，今天（20日）舉辦廟會活動，下午1點多，6名男子突持棍棒、瓦斯槍等闖入，並以辣椒水噴灑現場信眾，致現場一片混亂，信眾四處逃竄躲避，並持球棒毆打現場一名蔡姓男子，造成蔡男頭部受傷，縫了20多針；另一名綽號「阿豪」的陳男則被瓦槍打中2槍，兩人紛被送往光田醫院等治療，幸無大礙皆已出院。

警方獲報出動快打部隊到場，但6名歹徒已經逃之夭夭，警方調閱監視畫面，初步鎖定陳嫌及洪嫌等6人，一一帶回偵訊。警方調查指出，顏姓男子（28歲）在沙鹿區主持宮廟，今天舉辦廟會活動，因顏男與陳嫌（35歲）及洪嫌（39歲）6年前因賭博而產生嫌隙，陳嫌、洪嫌才夥同友人共6人，到達現場後持球棒及瓦斯槍等將被害人蔡男（27歲）及及陳男（35歲）打傷。

陳嫌及洪嫌逃離現場時將瓦斯槍丟棄於附近公園草叢，清水分局立即成立專案小組，3小時內將6人帶回偵訊，並查扣涉案鋁棒4支、瓦斯空氣槍2把，將依涉嫌刑法妨害秩序、恐嚇、傷害、殺人未遂罪嫌等，函請台中地檢署偵辦及社維法裁處。

警方查扣的作案用球棒及瓦斯槍。（記者歐素美翻攝）

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