謎之車禍！機車衝進水溝 騎士自報案摔落600公尺外橋下

康男被吊掛救出。（讀者提供）

2022/03/19 22:20

〔記者楊金城／台南報導〕165線白嘉公路台南白河內角段昨晚（18日）10點多有機車摔入路旁農田水溝，卻不見騎士，3個多小時後，今天（19日）凌晨1點多，29歲康姓騎士打電話報案求救，說他在600公尺外一座橋下，白河消防分隊人員將他吊掛救起送醫無礙。

康男酒測值達0.8毫克，但他否認騎車犁田，也說不清楚為何人在白嘉公路高度約10米的橋下。

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白河警方說，昨晚10點多，有民眾報案，在白嘉公路旁發現1輛機車摔進農田水溝，警方到場遍尋不著騎士，而車主就是康男。

到了今天凌晨1點多，嘉義警方接到康男求救電話，轉報台南市消防局說，白嘉公路白河內角里與嘉義縣水上鄉交界處有民眾騎車不慎撞上橋墩，墜落高度約10公尺的橋下待援。

白河消防分隊獲報趕抵救援，發現有個男子在橋下呼救，背部疼痛，無法自行行走。分隊隨即使用繩索及救援器材，以吊臂及籃式擔架將他吊掛上橋送醫。

白河警方調查發現獲救男子竟然就是康男，而康男機車摔車處離橋梁約600公尺遠，但他否認騎車，也不清楚為何「摔」落橋下。

康男傷勢不重，警方對康男「摔」落橋下存疑，但因為無法證明他騎車自摔，只能登記年籍後讓他先就醫，後續再詳查。

白河消防分隊將在橋下的待救男子吊掛救出。（讀者提供）

白河消防分隊將在橋下的待救男子吊掛救出。（讀者提供）

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