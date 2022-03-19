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    北市街道狂飆釀1死2重傷 嫌懊悔：我對不起他們

    簡男被警方移送士林地檢署偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

    簡男被警方移送士林地檢署偵辦。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/03/19 13:25

    〔記者劉慶侯／台北報導〕18日晚間涉嫌在台北市士林士東路疾速駕駛，造成過馬路的謝姓婦人死亡和兩名女高中生骨折的肇事者簡姓男子，警方今日中午依過失致死罪嫌送辦；簡嫌後悔的表示「希望大家到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們」。

    警方調查，39歲的簡男在網路公司擔任工程師，18日晚上7時許開車準備返家，行經士東路一處巷口時，竟高速衝撞正在斑馬線上過馬路的2名女高中生，以及66歲的謝姓婦人，2名女高中生被撞飛到安全島。

    謝婦倒臥柏油路上，因傷勢嚴重現場失去呼吸心跳，送往醫院救治後仍告不治，兩名17歲的女高中生則同是腿部骨折，緊急送往醫院救治。

    警方到場對簡男進行酒測，儘管酒測值為0，但精神狀況恍惚，警方也不排除有吸毒駕駛的問題，將採尿進行相關化驗以釐清案情。

    今日上午，簡嫌在士林分局偵查隊等待移送地檢署覆訊時，一度表示身體不舒服，要求警方送醫診治，警方為求謹慎，帶往新光醫院打點滴3個小時後，才再押返分局。

    12時左右，簡嫌由士林分局解送地檢署時，面對各界質疑為何開快車，他則回應「希望大家以後到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們」。

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