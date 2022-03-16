罕見！機車追撞互控傷害 2騎士均無刑責

朱男騎車追撞肇事，被高雄高分改判無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2022/03/16 22:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕朱姓男子騎車追撞林姓騎士，雙方互控傷害，檢方認為林沒有過失，朱則被判拘役50天，但高雄高分院認為當時林貿然左轉，縱使朱未超速，也沒有足夠時間反應閃避，改判無罪確定。

法界人士則表示，機車追撞發生車禍，均為人為疏失所致，如朱案雙方都不負過失責任的情形，司法實務上的確相當罕見。

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2019年3月15日下午4時許，朱騎機車行駛高雄市楠梓區藍昌路，行經該路段與大學32街128巷交岔路口前，追撞林男所騎機車，雙方人車倒地均受傷，檢方認為林沒有過失，處分不起訴確定，朱則涉嫌過失傷害罪起訴。

朱男應訊指稱，林車突然違規向左偏至他的前方，根本來不及反應，就發生追撞，否認有過失。

橋頭地院據交通事故鑑定報告，雖指林轉彎未禮讓直行車有過失，但勘驗錄影畫面，未發現有左偏或左轉情形，判處林男拘役50天，可易科罰金，他不服上訴。

高雄高分院則認為林男貿然左偏導致車禍，縱使朱未超速，仍無足夠時間煞車閃避。此外，根據第2次事故鑑定報告，指林向左偏和朱未注意車前狀況，同為肇事原因，卻漏未審酌林貿然左偏致朱縱使注意車前狀況，也來不及採取必要安全措施的情形，因此改判無罪。

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