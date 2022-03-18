疫情趨緩鬆一下…基警掃蕩鐵路街 活逮露半球台妹及尋芳客
2022/03/18 19:04
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局昨晚掃蕩知名紅燈區鐵路街，查獲陳姓男子媒介2名女子賣淫；警訊後將陳男依妨害風化罪嫌送辦，2名賣淫女子與尋芳客則依違反社會秩序維護法裁罰。
基隆市仁愛區知名紅燈區鐵路街受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，生意一落千丈。近來疫情趨緩，尋芳客陸續回籠，生意逐漸好轉，鐵路街一到晚上，同樣越夜越美麗。
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新任一分局分局長余中義要求各派出所加強取締轄內非法色情交易，連日增派警力加強巡邏取締。昨晚9點左右，一分局南榮派出所2名員警喬裝成嫖客，到鐵路街閒晃，被一名男子攔下：「少年ㄟ，要不要鬆一下！」
喬裝員警點點頭，進入店內，2名穿著火辣短裙、露出北半球的台籍女子都戴著口罩，還沒決定選誰。走在身後的另名尋芳客後來居上挑選了其中一人，開小房間急著辦事。
警員見時機成熟，亮出證件後大喊：「我是警察！」在包廂內已脫到一半的尋芳客當場嚇傻，趕緊穿上衣服跑出來。
警方將60多歲陳姓皮條客、2名賣淫女子與尋芳客帶回派出所偵辦。警訊後，將陳男依觸犯刑法妨害風化罪嫌送辦，依違反社會秩序維護法裁罰2名賣淫女子與尋芳客。