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    雄檢吳協展調最高檢人事案 檢審會卡關

    高雄地檢署檢察官吳協展原定於4月1日調最高檢辦事，但人事案到了檢審會卡關。（資料照）

    高雄地檢署檢察官吳協展原定於4月1日調最高檢辦事，但人事案到了檢審會卡關。（資料照）

    2022/03/18 16:44

    〔記者吳政峰／台北報導〕最高檢察署訴訟組近期因為檢察官陳瑞仁退休，而空出一個英美法背景的調辦事職缺，原擬調派高雄地檢署主任檢察官吳協展接任，但人事議案18日送交檢察官人事審議委員會時，意外被檢審委員卡住，只好擇日再討論。

    司法官學院23期結業的陳瑞仁具有英美法背景，2018年調最高檢創設訴訟組，因應三審、大法庭及今年上路的憲法法庭，而他於本月2日退休，訴訟組主任蔡碧玉徵詢各方意見後，選定曾二度選送赴美的吳協展接替陳的位子，並請檢察總長江惠民與法務部與高雄地檢署檢察長莊榮松協調，上星期獲准，定18日送交檢審會通過。

    惟檢審會18日討論時爆出不同聲音，有委員質疑一審人力短缺，為何要支援三審，有何急迫性？有委員表示江惠民即將於5月7日卸任，應該把新人選留給下屆的檢察總長決定。但也有委員認為訴訟組要面臨複雜的法律問題，與一審各有分工，與總長是誰關係不大，遇缺補人很正常，毋需過度解讀。

    委員們爭論不休，拖了一個多小時，部分委員另有要事先行離席，無法完成決議，最後只好請最高檢提出相關資料，佐證有調吳協展到最高檢的急迫性與必要性，例如：未來三個月要到最高法院蒞庭的案件數、大法庭的案量等。

    由於人事案遲遲未達成共識，檢審會將待最高檢提出相關資料後，再行擇日召開臨時會討論。

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