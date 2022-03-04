偵訊失言免懲 如同宣示可這樣做

高雄地檢署檢察官趙期正開庭時嘲辱律師，檢審會以一票之差認為不用懲處。（資料照）

2022/03/04 05:30

全律會：法部最終核定 慎思

〔記者吳政峰／台北報導」高雄地檢署檢察官趙期正開庭失言，由專家學者與律師佔多數的檢察官評鑑委員，認定趙的開庭態度有違失，案子送到以檢察官為主體的檢察官人事審議委員會，則決議免懲。全國律師聯合會理事長陳彥希表示，檢審會的任何決定，均攸關檢察官日後偵訊的界線，建議最終核定機關法務部慎思，應以人民期待為依歸。

陳彥希說，檢察官代表國家追訴犯罪、行使公權力，地位正義崇高，偵訊時須謹言慎行，才能讓人相信其公正與客觀地位，即使無心失言，仍可能會傷害人民對司法的信賴。他說，檢審會決議雖屬個案，但其效應將對每位檢察官產生心理約束，形同一把尺；換言之，認定趙期正失言不用懲處，如同向所有檢察官宣示「這樣做是可以的」。

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陳認為，檢評會的組成多元，見解較客觀，檢審會理應尊重其認定，若失言不用「促其注意」，反而可能無端波及多數競競業業、認真負責的檢察官形象。

檢評委員錯愕：最輕處分也不行

一名檢評會委員說，「法官法」賦予檢評會不用透過監察院，可將案件直接移送職務法庭懲戒的權利，顯見立法者強化了檢評會對檢察官違失的審核權，沒想到檢評會認定有違失、雄檢依此做出的處分，卻過不了由檢察官組成的檢審會門檻。

他解釋，檢評會判定無違失或情節輕微到不用處分，會決議「不付評鑑」；認為有違失、未達懲戒程度，會移請檢察署查處，趙案就是這種情形。雄檢收案後，認同檢評會見解，依此決議給予「促其注意」處分，未料檢審會既不尊重檢評會，也不甩雄檢，令人錯愕。

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