補陳瑞仁英美法職缺 雄檢吳協展4/1調最高檢辦事

高雄地檢署檢察官吳協展將調最高檢辦事。（資料照）

2022/03/17 19:49

〔記者吳政峰／台北報導〕調最高檢察署辦事的台北地檢署檢察官陳瑞仁本月初退休，留下的訴訟組英美法職缺，日前預定由高雄地檢署檢察官吳協展接任，遷調案將送檢察官人事審議委員會審查，若無意外，預計4月1日生效。

司法官學院23期結業的陳瑞仁，曾留學美國，取得哥倫比亞大學法學碩士，返國後長期在一審辦案，2018年調最高檢訴訟組擔任小組長，負責提供英美法系的相關資料，並於大法庭與最高法院出具意見。

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訴訟組與曾留學國外的檢察官們組成一個法律群組，只要訴訟組遇到法律爭議無法解決時，即丟到群組內諮詢這些人的意見，並請他們提供外國立法例或是實務判決供參考，因此，陳瑞仁在本月2日退休時，就建議可從這群人中挑出一人遞補他的位子。

經過討論，吳協展因有兩度選送赴美的經歷，與陳瑞仁的英美法背景相似，也不時在諮詢群組內提供建議，故獲得訴訟組檢察官蔡秋明推薦，接任陳留下來的職缺。

檢察總長江惠民曾任雄檢檢察長，與吳協展共事過，認為他表現不差，便委請訴訟組主任蔡碧玉以電詢方式「面試」。通過甄選後，江惠民上星期電洽雄檢檢察長莊榮松，商請借調事宜。

吳協展目前是雄檢公訴組主任，而雄檢去年事務分配，剛好在公訴組安排了兩位主任，故少了吳協展一人，公訴組尚能運作，考量本次遷調不致影響偵查人力，莊榮松同意放人。

人事案將交18日的檢審會討論，若無意外，應會如擬通過，預計4月1日生效。至於雄檢少了一名檢察官，一般認為，檢審會18日應會附加條件，要求法務部於8月的年度大調動時，回補一名檢察官至雄檢，以顧及公平。

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