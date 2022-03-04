檢開庭辱律師 翻盤免懲還甲等

高雄地檢署檢察官趙期正開庭時嘲辱律師，檢審會以一票之差認為不用懲處。（資料照）

2022/03/04 05:30

雄檢決議：促其注意

〔記者吳政峰、黃佳琳／綜合報導〕檢察官評鑑委員會去年認定高雄地檢署檢察官趙期正偵訊被告時，口出：「你辯護人有病，在抽大麻？」「想換漂亮的、女的（律師）都可以」等語，涉有違失，雄檢依此決議「促其注意」，沒想到未通過檢察官人事審議委員會的核定，以八比七的一票之差認為不用懲處趙，連帶通過趙的職務評定（考績）為良好（甲等）。

八比七差一票 沒過關

律師界認為趙失言明確，有嘲辱辯護人意味，只給予最輕微的「促其注意」處分，竟仍被檢審會多數意見認定「沒做錯」，還通過甲等考績，令人意外，且會讓外界產生「寬以待己」的疑慮。

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檢審會遭疑寬以待己

趙期正二○一九年間訊問毒品案被告，說出：「哪個王八蛋竟然不答應你？」「聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？」「還是說你辯護人有病，在抽大麻？」「或是你想要換漂亮的、女的…都可以」等語，讓陪偵的單姓律師難堪。

由六名學者、三名律師、三名法官、一名檢察官組成的檢評會認為，趙期正動機不具惡意，只是一時思慮，決議不予司法懲戒，但考量其行為確有違失，發交雄檢查處。法務部也責令雄檢依法查處、以正綱紀。

雄檢開會決議，給予最輕的「促其注意」行政懲處，詎料被檢察官組成的檢審會翻盤。有檢審委員說，檢評會雖認定不用懲戒，但明確認為有違失，既有改進之處，敦促趙以後要注意一下開庭態度與用詞，雄檢的決議符合比例原則；另有委員緩頰說，趙平時辦案表現不差，本案情節非重，不用動到行政懲處。

高檢署檢附意見認為，趙的用語雖不妥，但毋需動用懲處手段，可採其他適當方式請他改進。因委員意見不一，主席裁示不記名表決，最後以八比七決議不懲處，並接續通過趙的考績為甲等；審議結果將送法務部長蔡清祥核定。

過去言行出包的司法官，比如檢察官顏汝羽酸律師「白目」、法官柯盛益罵律師「頭殼壞去」等，均遭司法懲戒；趙失言未予司法懲戒之餘，連「促其注意」也不用，引發議論。

雄檢昨表示，尊重檢審會決議。記者連繫不上單姓律師，無法得知其回應。

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