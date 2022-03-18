女老師開車上班途中遭鐵片砸死符因公撫卹要件 校方設懷念牆

任教高雄市立中山高中的61歲李姓女老師，昨早（17日）從屏東開車往學校上課途中，在台88線快速道路屏東萬丹段，遭鐵片砸中頭部死亡，高雄市教育局今（18日）指出，李老師因上班途中遇重大車禍身故，符合因公撫卹、因公死亡要件，將協助辦理相關事宜。（資料照，本報合成）

2022/03/18 12:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕在高雄市立中山高中任職的61歲李姓女老師，昨早（17日）從屏東開車往學校上課途中，在台88線快速道路屏東萬丹段，遭鐵片砸中頭部死亡，高雄市教育局今（18日）指出，李老師因上班途中遇重大車禍身故，符合因公撫卹、因公死亡要件，將協助辦理相關事宜。

教育局表示，李老師是中山高中健康與護理科專任教師，教學認真，師生互動良好，全校師生得知噩耗都難過不捨。有關李老師駕車前往學校上班途中，不幸遭遇重大意外以致死亡，符合公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定「因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡」。

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教育局目前積極與學校全力協助家屬辦理因公撫卹、相關照護事宜，並由學諮中心提供必要協助，學校已針對校內學生啟動安心輔導，安撫師生情緒。

中山高中歐姓主任說，學校已緊急安排其他老師代課，並針對學生進行悲傷輔導，今天上午校內師生也在李老師過去任課的專科教室附近，製作一面感恩懷念牆，讓學生可以把想對老師講的話貼上去，提供一處心情發洩的出口，減低意外事件對內心的衝擊，直到告別式時會送給李老師。

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