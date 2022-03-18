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    首頁　>　社會

    愛心女師上班遭飛來鐵片砸死 學生哭了⋯她像媽媽一樣

    李姓女師昨開車要到高雄上課，行經 屏東縣台88線快速道路，遭對向車 道飛過來4.9公斤鐵片擊中頭部當場 死亡。 （警方提供）

    李姓女師昨開車要到高雄上課，行經 屏東縣台88線快速道路，遭對向車 道飛過來4.9公斤鐵片擊中頭部當場 死亡。 （警方提供）

    2022/03/18 05:30

    〔記者葉永騫、方志賢／綜合報導〕六十二歲李姓高中女老師昨開車要到高雄上課，清晨約六點五十一分行經屏東縣台八八線快速道路萬丹交流道附近，重達四．九公斤的鐵片突然從對向車道飛過來，擊中李女頭部當場死亡，警方呼籲目擊者提供訊息及影像，以利追查肇事車輛。

    警方籲目擊者提供影像

    屏東警方調查，住潮州的李姓女老師駕駛白色轎車，昨天清晨從潮州鎮出發，行駛台八八線快速道路往高雄方向行駛，行經十三．八公里處接近萬丹交流道附近，突然從對向車道飛過來一塊鐵片，當場擊破駕駛座前方的擋風玻璃，李女頭部遭擊中，當場死亡。

    警方調閱車內行車紀錄器，只見到鐵片以拋物線方式從對向車道砸進車內，為釐清事故原因，警方呼籲昨天清晨六點五十分左右經過萬丹交流道附近目擊者，能提供更完整的行車紀錄器影片或相關資訊和證據，以利追查肇事車輛。

    因公身亡學校爭取撫卹

    李女在高市楠梓區某高中任教，王姓校長表示，李老師家裡還有九十歲母親和弟弟，她在學校任教十七年，教學非常認真。李老師是健康與護理科專任教師，師生互動很像媽媽跟孩子，未婚的她也把學生當作自己的孩子照顧，學生得知噩耗哭成一團。李老師上班途中因公身亡，學校會全力協助家人爭取後續撫卹。

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