柔道童遭重摔亡！監院糾正中市府及體育署 媽媽回應了

7歲黃小弟遭柔道教練重摔昏迷70天後不治，監察院糾正中政及教育部體育署。黃小弟的媽媽說，不排除請求國賠，為兒子討公道。（翻攝資料照）

2022/03/17 18:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區7歲黃小弟去年4月21日在台中市柔道館練習柔道時，遭教練何聰樂重摔昏迷70天後不治。監察委員葉大華去年5月申請自動調查，監察院今天公布調查報告，糾正台中市政府及教育部體育署未善監管理監督職責，有重大違失。黃小弟的媽媽接受記者採訪時說，政府未善監責任，她將徵詢律師意見，不排除請求國賠，為兒子討公道。

7歲黃小弟參加台中市柔道館課程，去年4月21日練習柔道時，遭教練何聰樂重摔昏迷，住院搶救70天後仍不幸不治。監委葉大華去年5月申請自動調查，質疑台中市政府及教育部體育署教練制度的監督管理機制失靈，致嚴重侵害兒童權利。

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監察院今天公布調查報告，台中市政府出借公有運動場館卻沒善盡監督責任，而教育部體育署長期輕忽技擊運動場館管理，未營造兒少安全運動環境，皆有重大違失。

不排除請求國賠 為兒討公道

黃小弟的媽媽今天接受採訪時說，全案已進入司法程序，開過兩次訴訟庭，她將在刑事及民事上盡全力，希望讓何姓教練承擔起應負的責任，而監察院糾正台中市政府及教育部體育署，顯示公部門應有所作為而未善盡責任，造成這起憾事，政府應該做得更好，她也將徵詢律師意見，不排除請求國賠，為兒子討回公道。

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