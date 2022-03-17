衰！他到賭場收帳遇警方抄賭 4萬多賣水果血汗錢被認賭資沒收

林男被當成賭客，賣水果血汗錢被沒收，向法官喊冤。（示意圖、記者翻攝）

2022/03/17 13:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局於今年1月6日下午，查獲蕭姓男子等人經營的天九牌職業賭場，現場有一50多歲林姓男子，身上有4萬3300元，警方認定林男是賭客，身上現金是賭資，依違反社會秩序維護法裁處9000元，沒入4萬3300元，林男卻喊冤說，他是到賭場收水果錢，沒有參與賭博，台中地院簡易庭認為，林男提出賣水果收據等證物，賭場管理人也說，林男確實來收錢，但因老闆遲到而滯留賭場，法官據此撤銷處分，裁定林男不罰。

林男被警方處罰後，向台中地院台中簡易庭聲明異議，他說，自己經營水果行，上述時間依客人指示，到賭場收水果錢，卻遇到警察執行搜索，他並未參與賭博，只是在現場等候收款，有賣水果收據、他與賭場老闆等人對話記錄截圖為證，4萬3300元是他賣水果收的錢，並非賭資，聲明撤銷警方處分，把錢還給他。

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法官勘驗截圖，確實有林男與賭場人員買賣水果的對話紀錄，也確實有訂購水果品項、價格與將水果送達至何處的文字，因此，林男是否確實參與賭博，已是大有疑問，另外，賭場的熊姓管理者於警方偵訊時說，林男在等「蕭老闆」給水果錢，才會在賭場滯留1個多小時。

法官認為，上述兩者說法吻合，警方不能單只以林男在賭場停留超過1小時，即認為林男參與賭博，警方所提出的證據，無從證明林男有賭博行為，撤銷警方的處分，林男不罰，警方可提出抗告。

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