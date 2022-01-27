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    職業賭場聲東擊西佈疑陣 萬華警耐心守株待兔逮25人

    北市警萬華分局破獲地下天九牌賭場。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警萬華分局破獲地下天九牌賭場。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/01/27 13:17

    〔記者劉慶侯／台北報導〕51歲黃姓男子，涉嫌在雙北市設置流動賭場，只要聽聞遭警方盯上，便迅速轉移地點，放出賭場已歇業訊息，待風聲過後再重新營業。台北市警萬華分局經蒐證埋伏，今日凌晨逮獲黃嫌及賭客共25人，均依法究辦。

    萬華分局是日前獲報轄內萬大路一處民宅，疑為不法人士承租經營賭業賭場，警方經派員埋伏蒐證，發現室內均無賭博跡象，但聽說外傳賭場幕後經營者為幫派分子已遭他處警方逮捕送辦，所以早就放棄經營。

    不過，萬華分局懷疑賭場是設置AＢ點多處轉移經營方戈，所以警方仍不敢大意，轉以暗中編排警力進行長期監控，果然近日發現萬大路的賭場開始陸續有人出入，研判業者認為風頭已過，想在年節間開張牟利。

    警今（27）日凌晨2時許，隨即以大批警力前往取締查緝，當場查獲黃姓負責人和員工等4人、賭等21人，查扣天九牌，抽頭金16萬餘元、籌碼、點鈔機、監視器主機及鏡頭等證物一批。

    警方調查，黃嫌的職業賭場平日於新北市一帶流竄，以人頭承租空屋，隨時更換地點躲避警方查緝，營賭時間均選擇於深夜，入場者均須由特定人員1對1方式查證身分後帶路，嚴禁多人同時進入，並派有把風人員，監視室外動靜，並於室內預留多處逃逸動線。

    警方今日訊後中午依案分別將黃嫌等25人各依涉嫌賭博罪嫌移送台北地檢或社會秩序維護法裁罰。

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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