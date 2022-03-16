又停電！ 竟是「超扯」吊車勾斷電線拉倒11電桿

整座設備跟著倒在路中。（李滄仁先生提供）

2022/03/16 18:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「好會扯的吊車！」一輛吊車今天下午行經南投縣草屯鎮南埔里中正路，不慎勾到電線，電桿像骨牌般倒成一排，現場民眾清點倒了11根電桿，台電、電信業者、中投有線電視台等都受影響，附近有42戶停電，經搶修已有9成復電，剩4戶預計晚間8點復電。

這部大型吊車下午1點左右行經草屯南埔里中正路（非台14線主幹道），這條農路沿線有整排電線桿、電信桿，吊車扯倒其中一根，引發骨牌效應，電桿、電信桿一根接著一根被扯倒，造成附近停電。

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吊車闖禍後並未停下來，附近居民一度氣得上地方臉書社團PO文，要網友幫忙「抓兇手」。草屯警方接獲報案，通知吊車司機，司機還不知自己的吊車扯斷電線、拉倒那麼多電桿，警方透露，司機已配合在處理善後。

據了解，大型吊車拉倒電線桿、電信桿，其中因勾斷台電高壓導線，導致2根電桿斷裂，草屯南埔里中正路一帶共42戶停電，台電南投區處獲報派員到場搶修，在下午2點20分38戶復電，復電逾9成，剩下4戶還停電中，預計晚間8點復電，台電南投區處將向肇事吊車求償。

中投有線電視公司下午也派員到現場，將等台電完成修復後接續施工，據了解，中投有線光纖線路被扯斷，只有零星收視戶受影響。

吊車肇禍扯倒一排電線桿、電信桿。（李滄仁先生提供）

大型吊車勾斷電線，連電桿都折斷。（李滄仁先生提供）

台電南投區處排工程人員搶修。（李滄仁先生提供）

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