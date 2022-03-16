看不慣家俱垃圾堆滿地 高雄男一晚連3次縱火被收押

今年農曆過年前夕，大寮一個晚上連續出現3場火警，警消查出是人為縱火。（讀者提供）

2022/03/16 13:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年農曆過年前夕，大寮一個晚上連續出現3次火警，警消深入追查，發現是陳姓男子不滿民眾趁年關將至清掃家中垃圾，把家中不要的大型家俱堆在馬路上阻擋交通，陳放火洩憤，被檢方依公共危險罪羈押，今起訴後法院裁定續押。

檢方指出，今年1月16日晚間6時57分、7時39分、7時48分分別接獲大寮區自由路129巷、150巷及文化路46巷民宅火警報案；消防人員發現，前兩處為因年關將屆，民眾在現場堆置廢棄大型家具、床墊等，正等待清潔隊人員清運，卻傳出火警。

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第3處火警現場為3樓透天厝、頂樓加蓋鐵皮建築物，於屋外燃燒堆積雜物及汽車，延燒至1樓屋內洗衣機及機車，消防隊於頂樓帶下4男1女5名受困民眾，他們僅受驚嚇沒有受傷未送醫，火勢於8時2分撲滅。

警方根據目擊民眾指證，有一名戴半罩白色安全帽男子，騎乘重機車以報紙點燃雜物，警方趕緊調閱監視器確認真有其事，立即前往37歲陳姓男子住處逮人，陳落網後否認涉案，直到警方出示監視器畫面才坦承犯行，並供稱看到路邊堆置雜物阻礙交通，才會放火燃燒，不知會波及其他物品。

陳男被送往地檢署複訊後，檢方認定有再犯之虞，向法院聲押獲准，今偵結起訴移送高雄地院，法官開庭審理後裁定陳男續押。

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