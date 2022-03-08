不滿管教反鎖家門企圖燒死全家 16歲少年殺害直系親屬未遂起訴

警方調閱監視器，發現柯姓少年（紅框）在火警發生前逃離住家；消防人員到起火的住宅進行人員疏散及滅火。（資料照）

2022/03/08 16:52

〔記者王定傳／新北報導〕去年9月間，16歲柯姓少年因長期對父母的管教方式有所不滿，竟於凌晨趁家人熟睡之際，涉嫌在家中點蠟燭縱火後，還將大門反鎖離去，造成父母親及2名弟弟受困，所幸他們跑到陽台求救，由消防員將4人平安救出，新北地檢署今日依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌將柯少起訴。

檢警調查，同為47歲的屋主柯姓男子與陳姓妻子，與16歲大兒子、14歲次子、12歲三子一家5口，同住在三峽區某社區大樓。

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檢警調查，去年9月27日凌晨2時許，柯少因長期對父母的管教方式有所不滿，趁父母、弟弟們熟睡之際，點燃4根蠟燭，並放置在玄關鞋櫃角落、書房內書桌桌腳、客廳內桌下及弟弟臥室內2張單人床之間，隨即逃離現場，離去時還將住處唯一出入口即大門反鎖。

後來，柯姓屋主聞到怪味起床查看，赫然發現多處起火，立即叫妻子和孩子逃生，不料大門遭反鎖，屋主等4人跑到陽台待援，消防員以雲梯車將4人救出，消防員不到半小時撲滅火勢。

4人被救出後一直找不到大兒子，連撥手機也沒接，消防員及警方逐層清查都沒發現，調閱監視器發現他早已離開社區大樓；柯少被逮後自白犯行，他供稱：「我因長期對父母不滿，所以決定放火…我當時有點想殺死家人」等語；檢方認為他涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪、殺人未遂、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌，一行為觸犯3罪，請法院從重以殺害直系血親尊親屬未遂罪論處。

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