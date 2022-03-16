華航逆轉勝！飛機溢付租金案 更審改判民航局應支付華航2.77億元

中華航空。（資料照，華航提供）

2022/03/16 12:14

〔記者楊國文／台北報導〕交通部民航局6架飛機長期由華航租用，華航認為溢付租金12.4億多元，提起民事訴訟請求返還溢付租金，一、二審均判華航敗訴，案輕最高法院廢棄發回，高院更一審審理認定應依調整後租金計算方式，華航確溢付民航局1億7872萬多元，加上11年來累積利息共9830萬多元，今判民航局應返還2億7702萬多元，還可上訴。

華航主張，早年政府為平衡中美貿易，民航局以民航作業基金向美國購買多架飛機，並租給華航，兩造因此於1989年至1993年間陸續就民航局購買編號B160、B161、B162、B163、B151、B164共6架飛機訂租賃契約，採融資性租賃的架構，6架飛機租期19年半，期滿飛機歸華航所有，立法院及監察院都認為，租機合約有違國有財產法，立法院在1999年決議，要求民航局收回飛機。

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民航局與華航因此於2002年間簽立終止飛機租賃契約協議書，包括租金數額應依市場租金利率及殘值等因素重新調整，民航局應將溢付租金返還華航，因此依民法不當得利請求返還溢付租金新台幣12億4317萬1655元。

一審判華航敗訴，華航不服上訴指出，原契約因立法院決議要求而提前終止，且決議已變更原本華航與民航局的對價關係，並重新調整租金數額，認為有溢付租金12億4317萬多元，民航局應予返還，並加計利息。

高院審理認為，華航全部應給付租金及預付款利息總額為逾209億元，已給付逾203億元，以及前案（租金差額確定判決）、另案（租金尾款確定判決）分別支付及抵銷後，華航並無溢付租金，因此駁回華航上訴。不過，全案上訴後遭最高法院廢棄發回更審。

高院更一審認為，此案合約租金的調整變更，應受前案即租金尾款案、租金差額案確定判決爭點時效的拘束，也就是民航局、華航就飛機租金計算一事，已合意依行政院1997年4月函示內容，依行政院核定利率及扣除飛機殘值4.88%為調整，並依行政院核定的利率計算飛機租金數額。

更一審指出，依雙方於2002年7月間簽立系爭協議書時，針對租金應依機價扣除飛機殘值4.88%方式為調整，達成合意。依調整後租金計算方式，華航溢付租金為1億7872萬8146元，因此請求民航局返還該溢付款為有理由，此外，民航局需自2011年3月3日起至清日為止，依年息5％計算利息支付給華航。

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