為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    以為拖吊場24H營業 情侶檔凌晨無法領車竟翻牆偷開走

    蔡男與女友翻牆入內偷開車。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男與女友翻牆入內偷開車。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/15 15:55

    〔記者徐聖倫／新北報導〕27歲蔡姓男子將汽車停在新北市五股區一處身障停車格，警方將蔡男汽車拖吊至蘆洲拖吊場。蔡男今晨3時許前往拖吊場欲繳費領車，但到場才知無法領車，蔡男越想越火大，竟與女友翻牆入內擅自把車開走，並徒手搬開柵欄駕車揚長而去，警方事後將2人送辦。

    據了解，蔡男開的是父親名下汽車，而他認為母親有身障人士資格，誤以為能夠將汽車隨意停放在身障車格內，他於14日上午9時許，將汽車停放在五股區一處郵局前的身障車格。

    當蔡男15日凌晨要去開車時，只見地上留有清晰粉筆字，標示著蘆洲拖吊場，而汽車早已被拖走，蔡男以為拖吊車24小時都可領車，便在女友陪同下前去。但當2人抵達時才知無法領車，保全也不讓他們入內。

    蔡男與女友便趁保全不注意時翻牆進入拖吊場，找到汽車後，直接發動往出口開去，他還下車徒手搬開柵欄後，由女友將車駛出，蔡男再上車駛離現場。保全見狀傻眼，直接報警處理，警方獲報找到蔡男住處，並連繫其與女友前往派出所說明。

    蔡男到案後向警供稱，自己一時情緒爆發才會幹這種蠢事，他也覺得後悔。而毀損拖吊場設備的費用，新北市府交通局亦會向男子求償，並向其提告。警詢後依妨害公務、竊盜等罪嫌，將2人移送法辦。

    蔡男徒手搬開柵欄，並由女友將車駛出。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男徒手搬開柵欄，並由女友將車駛出。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拖吊費用起爭執仍連人帶車強拖 司機被依強制罪起訴
    2022/02/16 17:30

    拖吊費用起爭執仍連人帶車強拖 司機被依強制罪起訴
    謠言終結站》拖吊車多無照駕駛？ 查核中心︰錯誤訊息
    2021/09/15 05:30

    謠言終結站》拖吊車多無照駕駛？ 查核中心︰錯誤訊息

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手
    海拔最高拖吊車來了… 合歡山賞花違停 當心荷包失血
    2021/04/26 05:30

    海拔最高拖吊車來了… 合歡山賞花違停 當心荷包失血
    車被拖吊開門搶車！男吃妨害公務罪 還意外造成車禍
    2020/12/11 18:29

    車被拖吊開門搶車！男吃妨害公務罪 還意外造成車禍

    人生「三困擾」 董月花分享解決妙招
    遭拖吊車司機罵「撿角」 依法執勤交警只獲判賠2萬失望了
    2020/07/16 20:14

    遭拖吊車司機罵「撿角」 依法執勤交警只獲判賠2萬失望了
    百萬保時捷路中央「跑了」 拖吊車司機崩潰飆國罵
    2019/08/01 17:34

    百萬保時捷路中央「跑了」 拖吊車司機崩潰飆國罵
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播