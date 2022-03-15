以為拖吊場24H營業 情侶檔凌晨無法領車竟翻牆偷開走

蔡男與女友翻牆入內偷開車。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/15 15:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕27歲蔡姓男子將汽車停在新北市五股區一處身障停車格，警方將蔡男汽車拖吊至蘆洲拖吊場。蔡男今晨3時許前往拖吊場欲繳費領車，但到場才知無法領車，蔡男越想越火大，竟與女友翻牆入內擅自把車開走，並徒手搬開柵欄駕車揚長而去，警方事後將2人送辦。

據了解，蔡男開的是父親名下汽車，而他認為母親有身障人士資格，誤以為能夠將汽車隨意停放在身障車格內，他於14日上午9時許，將汽車停放在五股區一處郵局前的身障車格。

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當蔡男15日凌晨要去開車時，只見地上留有清晰粉筆字，標示著蘆洲拖吊場，而汽車早已被拖走，蔡男以為拖吊車24小時都可領車，便在女友陪同下前去。但當2人抵達時才知無法領車，保全也不讓他們入內。

蔡男與女友便趁保全不注意時翻牆進入拖吊場，找到汽車後，直接發動往出口開去，他還下車徒手搬開柵欄後，由女友將車駛出，蔡男再上車駛離現場。保全見狀傻眼，直接報警處理，警方獲報找到蔡男住處，並連繫其與女友前往派出所說明。

蔡男到案後向警供稱，自己一時情緒爆發才會幹這種蠢事，他也覺得後悔。而毀損拖吊場設備的費用，新北市府交通局亦會向男子求償，並向其提告。警詢後依妨害公務、竊盜等罪嫌，將2人移送法辦。

蔡男徒手搬開柵欄，並由女友將車駛出。（記者徐聖倫翻攝）

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