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    養虛擬寵物賺很大？ 56人被騙投資逾2千萬元

    寵物星球詐騙App還會在全台各地舉辦說明會。（記者姚岳宏翻攝）

    寵物星球詐騙App還會在全台各地舉辦說明會。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/15 15:13

    〔記者姚岳宏／台北報導〕毛姓女子赴中國購買「寵物星球」平台APP程式，以投資虛擬寵物名義，保證平均每日獲利2%及介紹下線會員投資可獲得5-10%利潤，吸引台灣會員加入，後平台無預警關閉，使得56名投資民眾血本無歸，詐騙超過2000餘萬元，警方蒐證年餘，逮捕毛女等16嫌，詢後依違反銀行法、詐欺罪嫌送辦。

    刑事警察局2020年8月獲報，綽號波賽頓、陳小貓等人，創設寵物星球平台APP，分別擔任平台管理者、LINE投資群組版主、說明會活動主持人等角色，該平台以投資虛擬寵物（貓、狗）名義，保證購買虛擬寵物會員，平均每日可獲得領養（或購買）的寵物、價值2%的增值利潤，介紹下線會員投資，還可獲得寵物價值推廣收益5-10%。

    吸引會員加入後，再要求會員以自身電話門號綁定名下金融帳號，作為會員間買賣及向APP平台購買虛擬寵物收、匯款帳戶，該集團再不定時於交易平台，公布自行創設的虛擬寵物供會員炒作購買，藉此牟利，由於該交易平台2020年無預警關閉，眾多投資會員因此血本無歸。

    警方歷經近1年跟監蒐證發現，該集團先由主嫌毛女赴中國購買寵物星球平台APP程式，再由陳姓股東等人分別以綽號波賽頓、陳小貓名義，分設5個LINE投資群組並擔任版主，集團其他成員分工擔任交易平台小幫手，負責回覆會員諮詢問題，並籌辦投資推廣說明會及LINE投資群組炒作投資熱度等角色。

    警方蒐證完備後，分別於去年11月及今年2月展開二波拘提、逮捕毛女及股東等16人（12男4女）到案，初步清查該集團從2019年迄至2020年無預警關閉期間，計有56名受害者，詐騙總金額超過新台幣2千萬元。

    警方呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，如有標榜高額獲利、穩賺不賠等情形，即為假投資真詐財警訊，如有任何疑問應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    寵物星球詐騙App還會在全台各地舉辦說明會。（記者姚岳宏翻攝）

    寵物星球詐騙App還會在全台各地舉辦說明會。（記者姚岳宏翻攝）

    寵物星球詐騙平台無預警關閉。（記者姚岳宏翻攝）

    寵物星球詐騙平台無預警關閉。（記者姚岳宏翻攝）

    寵物星球詐騙，警方搜索逮人。（記者姚岳宏翻攝）

    寵物星球詐騙，警方搜索逮人。（記者姚岳宏翻攝）

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