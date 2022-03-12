3/12 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落彰化

今晚（3月12日）開獎的第111000061期今彩539，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/03/12 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月12日）開獎的第111000061期今彩539，頭獎開出1注，由彰化縣和美鎮彰美路三段367號1樓「豐意商行」開出；第111000061期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000061期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、08、11、12、15、16、18、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共156注中獎，每注可得500元；肆獎共1731注中獎，每注可得100元。

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第111000061期今彩539中獎號碼為「07、10、14、17、20」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共271注中獎，每注可得2萬元；參獎共8041注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7734注中獎，每注可得50元。

第111000061期39樂合彩中獎號碼為「07、10、14、17、20」，四合共17注中獎，每注可得21萬2500元；三合共391注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4146注中獎，每注可得1125元。

第111000061期3星彩中獎號碼為「227」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000061期4星彩中獎號碼為「4267」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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