每張都中！男子狂買264張相同號碼彩券 幸運獲得近367萬元

2022/02/07 15:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州(Virginia State)1名男子在不到2個月期間,分為2次購入相同號碼的彩券,總共購買264張彩券,兌獎後每張皆贏得500美元(約新台幣13900元),總共獲得13萬2千美元(約新台幣367萬元)獎金;近日該州彩券行官網公開消息後,引起外界關注。

綜合外媒報導,維吉尼亞樂透官網於3日公告,該州男子泰勒(Jalen Taylor)在去年11月購入104張彩券,全部簽相同號碼為「9、6、0」,待同月18日開獎後,每張贏得500美元,總共5.2萬美元(約新台幣144萬元);更幸運的是,泰勒於今年1月10再度入手160張彩券,同樣都簽相同號碼為「5、4、2」,竟然再次兌中500美元,共達8萬美元(約新台幣222.8萬元),前後2次總計抱回13萬2千美元獎金。

報導指出,泰特向彩券人員透露,「因為我突然有個預感才會買彩券」,接著建議民眾「如果你突然有個靈感,趕快去買彩券吧!」。

據悉,泰勒所玩的彩券遊戲稱「選3個數字」(Pick 3),1張彩券售價為1美元(約新台幣27.8元),玩家需在0至999之間,挑選3個數字,最高獎金為500美元,命中率僅有千分之一。

“When you get a feeling, just play!” he said. https://t.co/ALCCKdkrPF