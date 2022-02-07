為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    每張都中！男子狂買264張相同號碼彩券 幸運獲得近367萬元

    泰勒總共購買264張彩券，兌獎後每張皆贏得500美元（約新台幣13900元），總共獲得13萬2千美元（約新台幣367萬元）獎金。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    泰勒總共購買264張彩券，兌獎後每張皆贏得500美元（約新台幣13900元），總共獲得13萬2千美元（約新台幣367萬元）獎金。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2022/02/07 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州（Virginia State）1名男子在不到2個月期間，分為2次購入相同號碼的彩券，總共購買264張彩券，兌獎後每張皆贏得500美元（約新台幣13900元），總共獲得13萬2千美元（約新台幣367萬元）獎金；近日該州彩券行官網公開消息後，引起外界關注。

    綜合外媒報導，維吉尼亞樂透官網於3日公告，該州男子泰勒（Jalen Taylor）在去年11月購入104張彩券，全部簽相同號碼為「9、6、0」，待同月18日開獎後，每張贏得500美元，總共5.2萬美元（約新台幣144萬元）；更幸運的是，泰勒於今年1月10再度入手160張彩券，同樣都簽相同號碼為「5、4、2」，竟然再次兌中500美元，共達8萬美元（約新台幣222.8萬元），前後2次總計抱回13萬2千美元獎金。

    報導指出，泰特向彩券人員透露，「因為我突然有個預感才會買彩券」，接著建議民眾「如果你突然有個靈感，趕快去買彩券吧！」。

    據悉，泰勒所玩的彩券遊戲稱「選3個數字」（Pick 3），1張彩券售價為1美元（約新台幣27.8元），玩家需在0至999之間，挑選3個數字，最高獎金為500美元，命中率僅有千分之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中了！歐洲百萬樂透獎落英國 幸運兒抱走41億元
    2022/02/05 14:04

    中了！歐洲百萬樂透獎落英國 幸運兒抱走41億元
    爽！美國女點開垃圾電子郵件 驚覺自己中了8300萬元
    2022/01/24 09:03

    爽！美國女點開垃圾電子郵件 驚覺自己中了8300萬元

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    1/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/01/10 21:04

    1/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    夢想成真！她夢到自己刮刮樂中獎 果真爽拿830萬元
    2021/12/12 09:21

    夢想成真！她夢到自己刮刮樂中獎 果真爽拿830萬元

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    她買樂透爽中7.2億獎金 彩券卻丟進洗衣機洗掉了
    2021/05/15 09:12

    她買樂透爽中7.2億獎金 彩券卻丟進洗衣機洗掉了
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播