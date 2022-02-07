每張都中！男子狂買264張相同號碼彩券 幸運獲得近367萬元

泰勒總共購買264張彩券，兌獎後每張皆贏得500美元（約新台幣13900元），總共獲得13萬2千美元（約新台幣367萬元）獎金。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2022/02/07 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州（Virginia State）1名男子在不到2個月期間，分為2次購入相同號碼的彩券，總共購買264張彩券，兌獎後每張皆贏得500美元（約新台幣13900元），總共獲得13萬2千美元（約新台幣367萬元）獎金；近日該州彩券行官網公開消息後，引起外界關注。

綜合外媒報導，維吉尼亞樂透官網於3日公告，該州男子泰勒（Jalen Taylor）在去年11月購入104張彩券，全部簽相同號碼為「9、6、0」，待同月18日開獎後，每張贏得500美元，總共5.2萬美元（約新台幣144萬元）；更幸運的是，泰勒於今年1月10再度入手160張彩券，同樣都簽相同號碼為「5、4、2」，竟然再次兌中500美元，共達8萬美元（約新台幣222.8萬元），前後2次總計抱回13萬2千美元獎金。

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報導指出，泰特向彩券人員透露，「因為我突然有個預感才會買彩券」，接著建議民眾「如果你突然有個靈感，趕快去買彩券吧！」。

據悉，泰勒所玩的彩券遊戲稱「選3個數字」（Pick 3），1張彩券售價為1美元（約新台幣27.8元），玩家需在0至999之間，挑選3個數字，最高獎金為500美元，命中率僅有千分之一。

“When you get a feeling, just play!” he said. https://t.co/ALCCKdkrPF — Idaho Statesman （@IdahoStatesman） February 7, 2022

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