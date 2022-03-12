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    8歲女童遭侵犯不敢反抗 獸表哥「情堪憫恕」免關免治療

    表哥竟對年僅8歲的表妹伸出狼爪。示意圖。（資料照）

    表哥竟對年僅8歲的表妹伸出狼爪。示意圖。（資料照）

    2022/03/12 22:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕2004年間，年僅8歲的女童在自家遭到同住表哥以手指侵犯，不敢反抗，內心嚴重受創，直到16年後才勇敢站出來指控。高等法院以她當年未積極拒絕，認定表哥不是強制性交且情堪憫恕，日前依與未滿14歲少女性交罪判他2年刑，緩刑5年，無須接受強制治療。

    當年小二的女童與表哥同住，表哥趁兩人獨處時，以手指侵犯下體。害怕且無助女童擔心若反抗，不知道會遭到何種下場，不敢動也不敢出聲，表哥停手後，她才衝出房間躲進廁所。

    年幼的她不敢告訴家人，心靈受創備感痛苦，直到16年後，她終於克服心理障礙報警，捍衛權利。表哥自知理虧，承認犯行，與女子及其家長達成金錢和解。

    高院指出，女子遭到表哥侵犯時，雖然內心抗拒，卻未透過口頭或肢體動作展現出來，亦沒有試圖抵抗、逃離、求救等外觀表現拒絕的舉動，不得單憑心理感受，就推論表哥明知她不想要，卻仍強行侵犯。高院認為，表哥的行為非屬違反女童意願的性侵，不應以刑責較高的加重強制性交論罪，故改以與未滿14歲女子性交罪處罰。

    高院考量，表哥的手段尚非殘暴，審理時坦承犯行，深感後悔，與被害人及其家長達成和解，賠償完畢，整體犯罪情狀尚非重大不赦，如仍處以法定最低度刑3年，有情輕法重過苛之憾，足以引起一般人同情，因而引用「情堪憫恕」條款減刑至2年。

    高院審酌，表哥經此次教訓後，已知所警惕，無再犯之虞，決定法外開恩，給予緩刑5年，免入獄，緩刑期間應上20小時的法治教育課程；另經過鑑定，表哥無戀童癖，也沒有高度的再犯可能性，故不用進去醫療院所強制治療。可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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