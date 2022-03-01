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    魔術師被控性侵女業務 法官認無「口服藥」可下藥判無罪

    魔術師被控對女業務下藥性侵，但北院認定根本不可能下藥，且女業務離開酒吧前往旅館時意識清楚，故諭知無罪。（資料照）

    魔術師被控對女業務下藥性侵，但北院認定根本不可能下藥，且女業務離開酒吧前往旅館時意識清楚，故諭知無罪。（資料照）

    2022/03/01 16:43

    〔記者溫于德／台北報導〕曹姓魔術師被控邀約醫美女業務到他經營的「JOKER BISTRO＆BAR」酒吧玩撲克牌，利用女方屢輸遊戲灌酒，且為確保女方無法抵抗，利用魔術障眼手法將麻醉劑「利度卡因」與安眠劑摻入酒中，再帶往旅館性侵。台北地院指利度卡因並無口服藥，故曹無法下藥，且女方因工作關係有管道接觸利度卡因，加上女方離開酒吧時意識清楚，辦理入房時又能提供證件，因而無法認定曹涉犯藥劑強制性交罪，上月22日諭知曹無罪，可上訴。

    起訴指，曹與女業務為朋友關係，女業務因工作業務需求想要與曹面談，曹便約女方於2019年2月16日晚間10時許赴他經營的酒吧會面，聊天過程中，曹得知女方酒量不佳且易酒後失態，加上他垂涎已久，竟利用酒吧燈光昏暗、聲音嘈雜，以及他會近距離表演魔術而掩飾手部細微動作的技法，讓女方短時間內連續喝下烈酒，再於酒內摻入藥劑，後見女方酒醉，帶往旅店性侵。

    但曹否認性侵，他辯稱，女業務當晚有拿酒杯餵他喝酒，2人也有接吻，因為感覺不錯，他提議去旅館休息，代表就是要去發生性行為，後來到旅館準備住房時，女方也有提供證件，入房後也為他口交，2人再發生性關係，過程中，女業務意識清楚。

    曹的辯護人也說，女業務在酒吧時曾透過LINE與友人聯絡，而對話內容涉及醫療美榮等專業知識，女方均能具體、清楚地以「要類固」回覆，代表女方當下意識清晰，且曹並未持有利度卡因，利度卡因也只能透過注射、無口服，故曹不可能將利度卡因摻入酒內，更不可能對女方注射。

    北院認為，利度卡因在台灣僅有注射製劑，並無口服製劑，且女業務從事醫療相關業，有管道接觸利度卡因，再者，女方在酒吧還可以回覆友人，又於酒吧內與曹擁抱、接吻，還撫摸曹的脖子、背部，2人一同離開酒吧時也互拉手臂等，加上女方辦理入房時也提供證件，因此，依「罪證有疑，利於被告」的證據法則，判曹無罪。

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