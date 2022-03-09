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    人倫悲劇！生母繼父聯手「性教育」 性侵未成年兄妹

    男子阿強與小若（化名）是一對未成年兄妹的繼父與生母，但2人竟從2015年起聯手以「性教育」為名，對這對兄妹性侵，態樣如：生母與兒子發生性行為、繼父逼女兒口交、教唆兄妹互相口交。（資料照）

    男子阿強與小若（化名）是一對未成年兄妹的繼父與生母，但2人竟從2015年起聯手以「性教育」為名，對這對兄妹性侵，態樣如：生母與兒子發生性行為、繼父逼女兒口交、教唆兄妹互相口交。（資料照）

    2022/03/09 16:57

    〔記者王定傳／新北報導〕男子阿強與小若（化名）是一對未成年兄妹的繼父與生母，但2人竟從2015年起聯手以「性教育」為名，對這對兄妹性侵，包括生母與兒子發生性行為、繼父逼女兒口交、教唆兄妹互相口交，且哥哥在18歲時，還與14歲的妹妹發生猥褻行為，新北地檢署今依妨害性自主罪嫌起訴這對離譜的父母，而少年也因與妹妹發生猥褻行為被起訴。

    檢警調查，這對離譜的父母的犯行從2015年起至2018年間，犯行總計5次，他們假借「性教育」為名，對這對兄妹性侵，例如：生母與兒子在年約12至15歲時發生性行為、女兒在8至14歲時被繼父逼迫口交，2016年間，這對父母甚至教唆當時13歲的哥哥與10歲的妹妹互相口交。

    檢警調查，去年4月間，當時已經18歲的哥哥，還與14歲的妹妹發生生殖器互相摩擦等猥褻行為，後來因妹妹向學校師長、同學訴苦，全案因而曝光，檢方偵辦時，2人的母親坦承確有此事，但辯稱沒這麼多次。

    檢方調查後，以對於未滿14歲或14歲以上未滿16歲男女為性交罪、成年人教唆少年及兒童犯對於未滿14歲男女為性交罪起訴這對離譜父母；至於哥哥與妹妹發生性行為部分，則依14歲以上未滿16歲女子為猥褻罪嫌起訴。

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