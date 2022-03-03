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    車床工潛入女友房子持刀「強行分手砲」 判刑7年4月定讞

    情境照。

    情境照。

    2022/03/03 11:33

    〔記者張文川／台北報導〕苗栗縣黃姓車床技師，前年3月不甘女友提分手，以備份鑰匙侵入女友住處，持小刀抵住女友喉嚨，試圖挽回，女友趁機逃跑，黃男追逐在樓梯間抓到她，就地「強行分手砲」性侵得逞；一審、二審皆依加重強制性交罪將黃男判刑7年4月，最高法院駁回上訴定讞。

    黃男上訴最高院主張，他已經認罪，一時糊塗而犯案，已知錯並深感羞愧、悔悟，認為原審判得太重，且他是因為被羈押而無法工作賺錢賠償被害人，才未能和解獲原諒；但最高法院認為，加重強制性交罪是7年起跳的重罪，且被害人堅持不願原諒他，原審量刑時都已充分審酌，並無不當，故駁回上訴。

    判決指出，黃男2019年5月透過線上遊戲結識被害人進而交往，去年2月農曆大年初四他曾至女友的透天住處暫住，取得女友鑰匙，同月下旬女友覺得黃男情緒不穩定，遂提出分手。

    黃男仍試圖挽回女友，去年3月2日清晨7時許，竟持女友鑰匙侵入她家二樓房間，女友在睡夢中驚醒，正要向弟弟呼救，黃男隨手抄起房內一柄小刀，抵住女友喉頭命令噤聲，女友不敢求救，只好先虛以委蛇。

    直到女友弟弟出門後，黃男才放下小刀交給她，她甩掉小刀往一樓飛奔逃去，但在一、二樓的樓梯間被黃男抓住，黃男以身材優勢壓制她強行性侵得逞，事後留下小刀與鑰匙離去，被害人手腳多處被抓傷與瘀血，隨即報警。

    黃男被逮後坦承犯案。一審苗栗地院依侵入住宅且攜帶凶器之加重強制性交罪，將黃男判刑7年4月。

    二審台中高分院認定黃男不思好聚好散，為滿止私慾，不尊重女友的決定，竟以加重的暴力犯行，侵害女友的性自主權，造成難以抹滅的心理創傷，至今仍表明不願原諒他，故認為一審量刑妥適，維持原判；最高法院也認同二審判決，全案定讞。

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