股民賠錢看到可買「漲停鎖死上市股票」訊息心動 員警力勸阻詐

彰化蔡姓男子為了購買「漲停鎖死上市股票」，跑到銀行匯款要成為會員，警方力勸才攔下詐騙。（記者劉曉欣翻攝）

2022/03/12 13:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣蔡姓民眾平日就玩股票，因為股票近來賠了錢，剛好在LINE看到有特殊管道可以購買「漲停鎖死上市股票」的訊息，馬上就要到銀行匯款加入會員，行員覺得有詐通知員警到場，員警相勸「股票都要跟合法證券商買」，才讓蔡男夢醒，狂謝員警。

警方表示，蔡男平日也有在玩股票，只是股票投資有賺有賠，最近投資買賣的股票賠了錢，蔡男急得要賺回本錢，剛好在3月初與一名LINE暱稱「淑婷」加好友，雙方不曾見面，對方卻以誘導方式自稱，可以透過特殊管道幫助蔡男購買漲停鎖死上市股票，但必須先匯1萬6888元成為會員才能買。

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彰化警分局民族路派出所所長吳建明表示，蔡男覺得用1萬6888元就可以買到「漲停鎖死上市股票」，就可以搭上漲停板的列車，覺得很划算，馬上就到銀行要匯款，行員覺得不對勁，火速通知員警到場，蔡男經過員警說明，才大夢初醒，也感謝員警，不然的話，連帳戶內的41萬餘元存款可能都要不保。

警方呼籲，投資應該透過合法管道賺取合理利潤，只要對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，就是假投資真詐財，小心求證仍為防詐之不二法門。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化蔡姓男子為了購買「漲停鎖死上市股票」，跑到銀行匯款要成為會員，警方力勸才攔下詐騙。（記者劉曉欣翻攝）

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