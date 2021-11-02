被「靠北」24小時勤務 彰警「金勤區」阻詐群組解散

彰化縣警察局長吳坤旭今宣布，解散金勤區大群組，阻詐業務回歸各分局，縣警局每周檢討分局長。（記者張聰秋攝）

2021/11/02 13:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國獨創造成沸沸揚揚的彰化縣警察局設「金勤區」賴群組阻詐，副局長王清海督軍指導基層技巧，局長吳坤旭今在身兼彰化縣銀行公會理事長的台銀彰化分行經理張煥卿面前宣布，制度運作已一段時間，員警阻詐技巧已精進熟練，現在已到了回歸各分局負責的時候，即日起打散（刪除）500人「金勤區」大群組，阻詐制度續維持，回歸地區責任制，由各分局自己掌控，警察局每周定期檢討分局長。

張煥卿今在台銀彰化分行副理簡志誠陪同下拜會警察局長，為王清海加油打氣，行動支持王清海做對的事，努力守護人民財產，張煥卿說，銀行非常支持警方作去，台銀很多優惠存款的客戶，很多存款都是退休金，更有義務守住客戶的存款，行員沒有抱怨跟員警密切連繫溝通會有壓力，作法他很支持。

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不過，吳坤旭指出，制度剛開始推動，由副局長王清海每筆檢討與指導，改進詐阻技巧，技術已精進，基層和行員也都掌握要領，目前會打散大群組，回歸各分局，由分局長主導後續臨櫃阻詐專案。

吳坤旭表示，基層的確辛苦，他很感謝基層，慎重考量基層的意見，進行滾動式檢討，決定回歸分層負責，如此既讓工作推展更有成效，還能上下一心，維護社會治安和守住人民的財產。

值此敏感時機，貿然宣布群組不用了，回歸各分局，會不會造成後遺症？基層只要對制度不滿，即上網靠北，大家爭相效仿，制度就能順從基層之意改變。

對此，吳坤旭表示，制度還是繼續維持，「金勤區」群組已上軌道，推動也很順利，不用每筆案件都由副局長親自督軍，長期由警察局直接掌控，也不符合分層管理，回歸地區責任制，由各分局自己掌控，才是長久之許。

吳坤旭強調，群組回歸各分局是正常的作法，好比說，掃黑、肅槍和緝毒等相關群組，不可能長期都由警察局這邊主導，最終還是要回歸各分局，阻詐工作沒有停頓，回歸地區責任制，交給分局長主導，警察局監督各分局長。

解散大群組，讓外界感覺是否意味副局長覺得為出吃力不討好，卻惹得滿身腥，心碎乾脆不督軍了？對此，王清海說，他長年待在刑事單位對付阻詐和詐欺案件，破獲案件不計其數，破案速度沒有完全追回人民的財產，有點緩不濟急，最好的方法還是要由銀行端行員的敏銳度和員警共同努力。

王清海承認，一開始看了「靠北警察」酸警留言，確實氣憤，這方法研究很久找出來，事實上唯有靠行員的敏銳度，馬上報案，才是最有效，他看過太多血淚，很多退休老人、婦人被騙1、2000萬元，又無能為力可完全追回受騙款，唯有對症下藥徹底瓦解詐欺集團，才能防止詐騙。

王清海說，制度推動至今，阻詐失敗案例越來越少，基層知道問題出在哪裡，制度成熟，目前就剩金勤區員警和行員密切接觸，一直希望行員不要不好意思、不夠熟悉警察，而不找警察協助，顧慮攔阻錯了，造成警察白跑一趟，讓民眾感覺被騷擾，如今要克服的地方就在行員和基層互動，這環節已經不需要在金勤區大群組推動，竟然都已經不存在技巧討論和磨鍊，也應該打散群組，警察局這邊本來就有打散群組的規劃，不是剛好這風波才要解散，阻詐業務回歸各分局。

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彰化副局長王清海坦承一開始看了做對的事的制度被酸警靠北，內心難免氣憤，正值制度已上軌道，基層也都知道阻詐失敗的問題，認為群組已無存在必要，即日起解散群組，業務回歸分局長。（記者張聰秋攝）

彰化縣銀行公會理事長張煥聊（左2）今和台銀彰化分行副理簡志誠（右1），前往警察局拜會，為副局長王清海（右2）和局長吳坤旭（左1）加油打氣。（記者張聰秋攝）

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